شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Until Dawn الجديدة تصل إلى PS5 والحاسب الشخصى فى 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

حصلت لعبة Until Dawn، الحصرية المحبوبة على PlayStation 4، على لمسة جديدة من الطلاء، حيث تمت إعادة بناء لعبة الرعب السردية في Unreal Engine 5، والآن يتمتع الإصدار الجديد بتاريخ إصدار مناسب للغاية للموسم المخيف، وستصدر على PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي في 4 أكتوبر.

ويقول Ballistic Moon، الاستوديو الذي تولى النسخة الجديدة نظرًا لأن المطور الأصلي Supermassive Games يقوم بالعديد من المشاريع الأخرى، إن التركيز كان على جعل اللعبة تبدو أكثر سينمائية وحميمية ، وهذا أمر مناسب إلى حد ما، نظرًا لأن الفيلم المقتبس قد بدأ للتو في التصوير.

وسيشاهد العائدون إلى اللعبة نماذج شخصيات وبيئات ودعائم قابلة للتفاعل وتأثيرات مرئية ورسوم متحركة محدثة، و سمح التحول إلى UE5 للمطورين بتحقيق أقصى استفادة من إمكانات العرض وتتبع الأشعة التي تمت ترقيتها أيضًا ، ويجب أن تبدو مشاهد الموت أكثر رعبًا أيضًا، وذلك بفضل "السوائل الأكثر واقعية في الوقت الفعلي" ونظام قناع الإصابة المتجدد.

وسيكون الكثير من الأحداث الآن من منظور الشخص الثالث باستخدام كاميرا يمكن التحكم فيها، بدلاً من الزوايا الثابتة البحتة للعبة الأصلية، وتقول شركة Ballistic Moon أيضًا إنها أضافت المزيد من المقتنيات وجدد المقدمة لتعديل السرعة، بالإضافة إلى ذلك يوفر الاستوديو المزيد من إعدادات إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في تجربة Until Dawn.



