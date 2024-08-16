شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هاتف Pixel 9 و Pixel 9 Pro من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة Pixel 9، وهذه المرة، أعلنت Google عن أحدث سلسلة رائدة لها قبل شهر من حدث ايفون الخاص بشركة أبل، وفى حين أن السبب غير معروف، فمن المرجح أن يلفت انتباه الجميع قبل إطلاق سلسلة ايفون 16، وتبدو الأجهزة الجديدة واعدة للغاية ولكنها أيضًا أعلى سعرًا من سلسلة Pixel 8 من الجيل السابق.

‏Pixel 9 vs Pixel 9 Pro: المواصفات المشتركة والاختلافات الرئيسية موضحة

الشاشة

يتمتع Pixel 9 وإصدار Pro بنفس حجم الشاشة، ويأتى الجهازان بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة، الآن، يحتوى إصدار Pro على شاشة أكثر وضوحًا قليلًا مع محتوى مرئى مفصل بسبب دعمه لكثافة 495 بكسل لكل بوصة ودقة 2856 × 1280 بكسل. بالمقارنة، يحتوى الطراز القياسى على كثافة 422 بكسل لكل بوصة ودقة 2424 × 1080 بكسل.

يدعم كلا الطرازين معدل تحديث متغير 120 هرتز، ولكن، يأتى إصدار Pro مع لوحة LTPO مع دعم 1 هرتز - 120 هرتز، والتى يتم تعديلها تلقائيًا بناءً على المحتوى، ولا يحتوى الإصدار القياسى على تقنية LTPO ولكن جوجل قدمت على الأقل دعمًا لكل من معدل التحديث 60 هرتز و120 هرتز، وتبدو استراتيجية التقسيم هذه مشابهة لما تفعله أبل مع تشكيلة ايفون الخاصة بها - حيث تحافظ على تجربة عالية الجودة مقتصرة على طرازات Pro دون خفض قيمة الطراز القياسي.

شريحة وكاميرا خلفية

يحتوى كلا الهاتفين على نفس شريحة Tensor G4 وإعداد الكاميرا الخلفية، الشيء الوحيد الذى يجب ملاحظته هنا هو أن عدسة المقربة موجودة فقط فى Pixel 9 Pro، وهو المستشعر الثالث فى نظام الكاميرا الخلفية، والكاميرات الأساسية بدقة 50 ميجابكسل عريضة و48 ميجابكسل عريضة هى نفسها فى كلا الهاتفين.

لذا، إذا كنت لا تمانع فى الحصول على مستشعر تليفوتوجرافى، فأنت تحصل بشكل أساسى على نفس تجربة الكاميرا مع Pixel 9 مثل طرازات Pro، أفضل جزء هو أن جوجل لم تقيد ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة بمتغيرات Pro، مما يوفر تجربة مماثلة على كلا الجهازين، وتتضمن هذه Add Me (خيار لإضافة المزيد من البشر إلى إطار)، وPixel Studio، ونسخ المكالمات الهاتفية، ولقطات الشاشة من Pixel، وCircle to Search، والعديد من ميزات الذكاء الاصطناعى المفيدة الأخرى.

يحتوى Pixel 9 على مستشعر أمامى بدقة 10.5 ميجابكسل، بينما يحتوى Pro على كاميرا سيلفى بدقة 42 ميجابكسل.

يحتوى كلا الهاتفين على بصمة بالموجات فوق الصوتية وتصنيف IP68 لمقاومة الماء، وسيحصلان على 7 سنوات من نظام التشغيل أندرويد وتصحيحات الأمان أيضًا، هناك مكبرات صوت استريو أيضًا، ويأتى الإصدار القياسى مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة 12 جيجابايت، بينما يُباع Pro بنموذج ذاكرة وصول عشوائى بسعة 16 جيجابايت.

البطارية

تمامًا مثل مجموعة الشرائح والكاميرا الخلفية (باستثناء العدسة المقربة)، فإن البطارية هى نفسها أيضًا، تحت الغطاء يوجد بطارية 4700 مللى أمبير مع دعم للشحن اللاسلكى بقوة 45 وات، ويوجد أيضًا دعم للشحن اللاسلكى، ولا تقوم جوجل بشحن شاحن مع أى من هواتفها، لذلك سيتعين على المرء شراؤه بشكل منفصل.

ويوفر Pixel 9 Pro كاميرا أمامية أفضل بكثير (42 ميجابكسل)، وعدسة مقربة صلبة فى الخلف بالإضافة إلى المستشعرين الخلفيين، وشاشة أكثر تطورًا، وذاكرة وصول عشوائى أعلى بسعة 16 جيجابايت، ومجموعة الشرائح والبطارية وحجم الشاشة وتصنيف IP والشحن السريع ونظام الكاميرا الخلفية باستثناء العدسة المقربة هى نفسها فى كلا الهاتفين.