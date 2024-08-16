شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن روبوت لوحى من أبل يشبه ايباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير أن شركة أبل لديها "فريق مكون من عدة مئات من الأشخاص" يعملون على منتج جديد يربط شاشة على غرار iPad بذراع آلية تستخدم محركات للإمالة لأعلى ولأسفل بالإضافة إلى الدوران 360 درجة، وفقًا لتقرير من مارك جورمان من بلومبرج.

وبحسب ما ورد، يمكن للجهاز المكتبى أن يخدم أغراضًا متعددة، حيث يسمح لك بالتحكم فى منزلك الذكى، وحضور مؤتمرات الفيديو، ومراقبة أمان المنزل، والمزيد.

وقد تحدث جورمان عن شائعات حول استكشاف الشركة للروبوتات المنزلية أكثر من مرة على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويقول الآن أن المشروع مستمر بقيادة كيفن لينش، نائب رئيس شركة أبل للتكنولوجيا، وتقول المصادر لبلومبرج أن الشركة تستهدف إطلاقه فى عام 2026 أو 2027 وقد يكلف حوالى 1000 دولار.

وبحسب ما ورد، سيكون الجهاز قادرًا على الاستجابة للأوامر باستخدام Siri أو الميزات الموجودة داخل Apple Intelligence، مثل "انظر إلي"، والتى يمكن أن تميل الشاشة لمواجهة المستخدم أثناء مكالمة فيديو. وفقًا لبلومبرج، تختبر Apple حاليًا نماذج تعمل بـ "إصدار مخصص" من iPadOS.

ويأتى هذا الدفع بعد إلغاء مشروع السيارة المزعوم وإطلاق Vision Pro الباهظ الثمن فى وقت سابق من هذا العام وجعل Apple أحدث شركة عملاقة فى مجال التكنولوجيا تغوص فى الروبوتات المنزلية.