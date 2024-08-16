شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل هاتف Google Pixel 9 مقاوم للماء؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

حصلت سلسلة Google Pixel 9 بما فى ذلك Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL على تصنيف IP68، أما بالنسبة لهاتف Google Pixel 9 Pro Fold، فهو حاصل على تصنيف IPX8 لمقاومة الماء ولا يتميز بمقاومة الغبار، وهذا لا يعنى أن الأجهزة مقاومة للماء.

وتعنى مقاومة الماء أن الجهاز قادر على صد الماء ومقاومة اختراقه إلى مستوى معين، لكنه ليس مقاومًا للماء تمامًا.

من ناحية أخرى، يُستخدم مصطلح "مقاوم للماء" عندما لا يتمكن الماء من اختراق الجهاز، وهو أمر غير ممكن بالنسبة لأي هاتف ذكي حاصل على تصنيف IP.

تتمتع معظم الهواتف الذكية هذه الأيام بتصنيف IP، وسلسلة Pixel 9 حاصلة على تصنيف IP68، الرقم الأول، 6، يعنى أن الهاتف مقاوم للغبار ويمكنه تحمل جزيئات الغبار والرمال الصغيرة.

وبالمثل، فإن الرقم "8" يعنى أن هواتف جوجل الجديدة يمكنها تحمل الغمر فى الماء حتى عمق 1.5 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة، وإذا غمرت الهاتف فى الماء لمسافة أعمق أو لفترة أطول، فقد يؤدى ذلك إلى إتلافه.

والجدير بالذكر أن هذا ينطبق فقط على المياه العذبة، ومن المستحسن عدم غمر الهواتف التى تحمل تصنيف IP فى البحر، حيث أن الملح فى الماء سيتسبب فى إتلاف أى عناصر معدنية فى هاتفك، بما فى ذلك منفذ الشحن.

وتقول جوجل على موقعها الإلكترونى، إن مقاومة الماء ومقاومة الغبار ليست ظروفًا دائمة وسوف تقل أو تضيع بمرور الوقت بسبب التآكل الطبيعى أو إصلاح الجهاز أو تفكيكه أو تلفه.

كما أن الهواتف ليست مقاومة للسقوط أو الانزلاق، وقد يؤدى سقوط جهازك إلى فقدان مقاومته للماء أو الغبار، ولا يغطى الضمان الأضرار الخارجية مثل التأثيرات الناجمة عن السقوط والانزلاق والقوى الخارجية الأخرى، ويُنصح باستخدام جراب Pixel 9 إذا كنت تخطط لاستخدام الهاتف الجديد لفترة طويلة، ويمكن أن يساعد الجراب الجيد فى زيادة عمر جهازك.