شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل ملف Word إلى PDF فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

من الشائع أن ترغب فى حفظ وتصدير مستند Microsoft Word كنوع ملف مختلف، ولحسن الحظ يمكنك داخل برنامج Word نفسه حفظ المستند وتصديره فى مجموعة متنوعة من أنواع الملفات، بما فى ذلك PDF، وكما ذكرنا سابقًا يوفر لك برنامج Microsoft Word طريقة لحفظ مستندك بتنسيق ملف مختلف، ولحسن الحظ يعد تنسيق PDF أحد هذه الخيارات.

الخطوة 1: مع فتح مستند Word، انتقل إلى ملف واختر حفظ باسم، أو إذا كنت تستخدم الحفظ التلقائى، فاختر حفظ نسخة.

الخطوة 2: اختر موقعًا لحفظ الملف واضبط اسم الملف اختياريًا. فى المربع المنسدل أسفل اسم الملف، حدد PDF.

الخطوة 3: حدد حفظ.