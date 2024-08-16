شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 11 و Google Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 11 أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ يتضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الألوان المميزة، حيث عملت أبل حينها على تغيرات كبيرة فى التصميم، لذا نرصد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 9 كما يلي:

‏iPhone 11

الشاشة: 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

المعالج: معالج A13 Bionic.

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh.

Google Pixel 9

‎المعالج: جوجل موتر G4

وحده المعالجه المركزية CPU: ثماني النواة

معالج الرسوميات (GPU) : G715

الذاكرة الخارجية: لا

التخزين والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام

نوع الشاشة: أموليد

حجم الشاشة: 6.3 بوصة

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل

الكاميرا الخلفية : 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

كاميرا الامامية : 10 ميجابكسل

البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة