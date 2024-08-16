شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية جعل أيقونات الشاشة الرئيسية لجهاز أيفون داكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 18، وهو حاليًا في مرحلة تجريبية، تحتوي تطبيقات أيفون على خيارى ألوان فاتحة وداكنة، مما يجعل من الممكن مطابقة لون أيقوناتك عند تمكين الوضع الداكن.

تحتوي تطبيقات أبل المضمنة على خياري ألوان فاتحة وداكنة في ‌iOS 18‌، ومن المرجح أن توفر تطبيقات الطرف الثالث بدائل أيقونات فاتحة وداكنة خاصة بها لتتناسب مع التطبيقات المفضلة عند إصدار ‌iOS 18‌ للجمهور، ولكن حتى ذلك الحين، سيعمل ‌ايفون‌ الخاص بك بكل على إنشاء إصدارات داكنة منها أيضًا.

تمت إعادة تصميم جميع الأيقونات الداكنة بخلفية سوداء بدلاً من خلفية بيضاء أو ملونة، مما يجعلها تمتزج بشكل أفضل مع إعداد ‌Dark Mode‌، وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن تشغيل الأيقونات الداكنة بشكل مستقل عن تمكين ‌Dark Mode‌‌، لذلك يمكنك ترك الوضع الفاتح قيد التشغيل أثناء استخدام خيار الأيقونة الداكنة إذا كنت تفضل ذلك.

لتتماشى مع أيقونات ‌‌الوضع الداكن‌‌، قدمت أبل أيضًا تبديلًا يجعل خلفية الشاشة أغمق، وتوضح الخطوات التالية كيفية تبديل ألوان الأيقونات لتتناسب مع الوضع الفاتح أو الداكن.

1- اضغط مع الاستمرار على مسافة على الشاشة الرئيسية أو صفحة التطبيق للدخول إلى وضع الاهتزاز.

2- اضغط فوق تحرير في الزاوية العلوية اليسرى.

3- حدد تخصيص في القائمة المنسدلة.

4- اختر داكن أو فاتح أو تلقائي في لوحة التخصيص. (سيؤدي الخيار التلقائي إلى تفتيح أو تعتيم الأيقونات اعتمادًا على تمكين الوضع الفاتح أو الداكن.)

5- اضغط في أي مكان خارج لوحة التخصيص لإغلاقها والخروج من وضع الاهتزاز.

لاحظ أن لوحة التخصيص تحتوي على إعدادات جديدة أخرى بما في ذلك إعداد لتغميق خلفية الشاشة (أيقونة الشمس)، وخيار لتكبير الأيقونات أو تصغيرها، وخيار تظليل سيضع صبغة على جميع الأيقونات (يمكنك حتى مطابقة الصبغة بلون من خلفية الشاشة باستخدام أيقونة قطارة العين).