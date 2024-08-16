شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثريدز تقدم منصة تحليلات جديدة وخيار المسودات المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Mark Zuckerberg عن بعض الميزات الجديدة القادمة إلى Threads والتي من شأنها أن تسهل على المبدعين والشركات إنشاء متابعين والتواصل مع المعجبين، و أكبر أداة هي ما يسمى Insights وهي في الأساس منصة تحليلية.

وتوفر Insights للمستخدمين عرضًا مكبرًا لحركة المرور، مع بيانات حول عمر وجنس وموقع الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى ويتفاعلون معه. ويمكن أيضًا تقسيم هذه المعلومات إلى متابعين وغير متابعين، للمساعدة في التحويل.

وتقوم ميتا باختبار Insights منذ بضعة أيام ويبدو مفيدًا إلى حد ما، خاصة للأشخاص الذين لديهم عدد كبير من المتابعين، والتحدث هنا عن العلامات التجارية والمبدعين والمستخدمين المتميزين ، ومع ذلك ينبغي أن يكون من الممتع بالنسبة لباقى المستخدمين الاستفادة منه .

وستسمح المواضيع الآن أيضًا بمسودات متعددة متزامنة وقبل هذه الخطوة، كانت هناك مسودة جديدة ستحل محل المسودة القديمة، لذلك كان لدى الأشخاص فرصة واحدة فقط لتدوين شيء ما لوقت لاحق ، ولتحقيق هذه الغاية تعمل ميتا على ميزة جدولة النشر ولكنها ليست جاهزة بعد.

وتتمتع المواضيع ببعض الزخم الخطير في الوقت الحالى ، وقد تجاوز للتو عتبة 200 مليون مستخدم بعد عام واحد فقط من التشغيل، ويخطط الرئيس التنفيذي زوكربيرج لرفع هذا العدد إلى مليار مستخدم.

وقال زوكربيرج في مكالمة هاتفية حديثة بشأن الأرباح: "لقد قمنا ببناء هذه الشركة منذ 20 عامًا، ولا يوجد الكثير من الفرص المتاحة لتنمية تطبيق يستخدمه مليار شخص، ومن الواضح أن هناك الكثير من العمل من الآن وحتى هناك.