شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكتيفجن تبدأ اتخاذ إجراء بشأن التنزيلات الضخمة للعبة Call of Duty والان مع تفاصيل الخبر

تشتهر ألعاب Call of Duty بأحجام ملفات ضخمة، ولكن قبل إطلاق Black Ops 6 في 25 أكتوبر ، ستجري Activision وهى شركة أمريكية لنشر ألعاب الفيديو بعض التغييرات حتى لا تشغل عناوين Call of Duty مساحة كبيرة على القرص الصلب لديك بما في ذلك فصل Warzone عن التنزيل الافتراضي للألعاب السنوية.

وسيتم فصل Warzone افتراضيًا قريبًا في 21 أغسطس، جنبًا إلى جنب مع إطلاق Season 5 Reloaded، و كجزء من ذلك عند تنزيل لعبة Call of Duty السنوية ، ستتمكن أيضًا من اختيار تنزيل Warzone أيضًا إذا كنت تريد ذلك، وإذا كنت تريد فقط تنزيل Warzone فسيظل هذا خيارًا أيضًا.

وتقول Activision أيضًا إنها ستعتمد بشكل أكبر على بث المحتوى مع Season 5 Reloaded، وسيتمكن اللاعبون من الاختيار بين البث "المحسّن" (الافتراضي) أو الحد الأدنى في منتصف أكتوبر، وتخطط Activision لتقديم واجهة مستخدم جديدة لتصفح ألعاب Call of Duty أيضًا.

ولكن للتحضير لهذه التغييرات، تقول Activision أنه سيتعين عليك تنزيل تحديث كبير كجزء من طرح الموسم الخامس والذي سيعيد تنظيم ملفات اللعبة وإضافة تقنية جديدة "لإعداد الطريق لواجهة اللاعب الكاملة".

وبعد الانتهاء من هذا التحديث، تقول Activision أن بصمة Call of Duty ستنخفض بسبب "تحسينات الملفات". (سيتعين على لاعبي PlayStation 5 تنزيل سلسلة من التحديثات بسبب "الاختلافات في تنظيم الملفات").

وبسبب التحديثات، تقول Activision أن Black Ops 6 ستكون "أصغر حجمًا عند الإطلاق من Call of Duty: Modern Warfare III ". ولا توجد لدى الشركة حجم محدد لتنزيل Black Ops 6 حتى الآن.

وستستضيف Activision أيضًا النسخة التجريبية المفتوحة للعبة Black Ops 6 والتي تبدأ في 30 أغسطس.