شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث تسريب للألوان الأربعة لهاتف iPhone 16 Pro والان مع تفاصيل الخبر

نشر المسرب سونى ديكسون صورة جديدة تظهر جميع متغيرات الألوان الأربعة لجهاز iPhone 16 Pro، بما في ذلك الوحدة ذات اللون الذهبي الوردى أو "البرونزى" التى تحل محل التيتانيوم الأزرق في إصدار iPhone 15 Pro الحالية.

ووفقا لما ذكره موقع " macrumors"، من المتوقع أن يأتي إصدار iPhone 16 Pro من أبل باللون الأسود أو الأبيض أو الفضي أو الرمادي أو "التيتانيوم الطبيعي"، ولون وردى أو ذهبى وردى.



ألوان ايفون 16 برو

تُظهر صورة ديكسون لون الذهب الوردي، والذي وصفه أحد المسربين مؤخرًا بأنه يحتوي على لون يشبه البرونز.

لم تدرج شركة أبل خيارًا ذهبيًا في تشكيلة iPhone 15، لذلك قد يشهد متغير مماثل طلبًا متزايدًا.

تشير إحدى الشائعات إلى أن أبل تستخدم عملية محسنة لإنهاء وتلوين التيتانيوم، مما سيؤدي إلى مظهر أكثر لمعانًا من تشطيب الألومنيوم المصقول لطرازات iPhone 15 Pro.

قد يبدو اللمعان أكثر شبهاً بالفولاذ المقاوم للصدأ الذي استخدمته أبل في السنوات السابقة، لكنه سيكون أكثر مقاومة للخدوش.

ومن المقرر أن يصل خط iPhone 16 من الجيل التالي في منتصف سبتمبر تقريبًا، لذلك سنعرف ذلك قريبًا.