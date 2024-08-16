شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق إلكترونى جديد مرعب قد يؤدى إلى إسقاط طائرات الركاب والان مع تفاصيل الخبر

حذر خبراء من انتشار اختراق جديد مرعب قد يؤدى إلى إسقاط طائرات الركاب، ويمكن أن يؤدى خداع نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) إلى دفع الطائرات بعيدًا عن مسارات رحلاتها وإرباك ميزة هبوط الطيار الآلي، مما قد يؤدى إلى تفويتها للمدرج المحدد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرًا بشأن زيادة فى هجمات خداع نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) التى ارتفعت بنسبة 400% منذ الربع الأول من هذا العام.

كما أصبحت أكثر شيوعًا فى مناطق الحرب، حيث أصبحت مناطق مثل أوكرانيا وروسيا نقاطًا لهذا الأمر، ولا يعرف الخبراء حتى الآن السبب الرسمى وراء قيام المتسللين الآن باستخدام خداع نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، ولكن يمكن استخدامه لتغيير بيانات الموقع والسماح لهم بمراقبة أنشطة الأشخاص وتعريض الرحلات للخطر.

تزيد هجمات خداع نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) من احتمالية تحطم الرحلات الجوية من خلال تثبيت برامج الفدية التى يمكن أن تحيد الطائرة عن مسارها وتدفعها إلى الاصطدام بطائرات أخرى أو تضاريس أو المحيط.

أصبحت الهجمات أكثر شيوعًا، لكن الخبراء ما زالوا غير متأكدين من السبب وتم إنشاء مجموعة للتحقيق فى الحوادث وتحديد من يتحكم فى أنظمة GPS الخاصة بالطائرة ولماذا.

كشف تقرير نُشر حديثًا لشركة الأمن السيبرانى OPS Group أن هجمات انتحال نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) فى جميع أنحاء العالم ارتفعت بشكل كبير من متوسط 200 يوميًا من يناير إلى مارس إلى 900 يوميًا منذ أبريل، وأفادوا أن هجمات الانتحال استهدفت ما يصل إلى 1350 رحلة فى بعض الأيام.

يرسل المتسللون إشارات راديو مزيفة إلى هوائيات استقبال الخطوط الجوية لتجاوز إشارات GPS المشروعة وإرسال تنبيهات كاذبة إلى أنظمة تحديد المواقع الخاصة بالطائرة والتى تهدف إلى إبعاد الطائرة عن التضاريس الوعرة.

أفادت التقارير أن الطيارين لاحظوا أن أحد المؤشرات الأولى على أن المتسلل استخدم انتحال نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) هو عندما تبدأ ساعة الطائرة فى العمل للخلف.

ومع ذلك، أفاد الخبراء أن هناك ارتفاعًا فى الحوادث بالقرب من مناطق الحرب، وخاصة فى الشرق الأوسط وحول أوكرانيا وروسيا.

قال ستيوارت فوكس، مدير العمليات الجوية والتقنية فى اتحاد النقل الجوى الدولى، إن الحوادث تثير مخاوف بشأن مخاطر الأمن السيبرانى، على الرغم من أنها لم تسبب أى مشاكل سلامة كبيرة حتى الآن.

ولا تزال هذه القضايا دون معالجة إلى حد كبير، ولكن تم تشكيل مجموعة عمل لمراقبة تزييف نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) تتألف من 450 مشاركًا مسجلًا لمعالجة المشكلة.