شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Trombone Champ قادمة إلى سماعات الواقع الافتراضى هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

Trombone Champ، هى لعبة إيقاعية سخيفة تصبح أكثر مرحًا كلما ساءت مستواك فيها، قادمة إلى سماعات الواقع الافتراضي، ولن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة جدًا لتجربة Trombone Champ: Unflattened أيضًا: فهي قادمة إلى Meta Quest وSteam VR وPlayStation VR2 هذا الخريف.

وعملت Flat2VR Studios على "إعادة تصور" لعبة Holy Wow Studios الأصلية، ويمكنك الأداء على مسرح افتراضي حيث تتجه النوتات نحوك بطريقة تشبه لعبة Guitar Hero، والترومبون الخاص بك قابل للتخصيص حيث يمكنك رش الألوان التي تختارها والحصول على أشكال مختلفة للأداة.

وهناك أكثر من 50 أغنية للعب من خلالها، ومع ذلك، كما هو الحال مع Guitar Hero وRock Band، من الممكن تعديل اللعبة وإضافة المسارات والشخصيات الخاصة بك.

ولذا، إذا كنت تريد حقًا أن تشق طريقك عبر أغنية "Baby One More Time" على الترومبون مع سمكة مرفقة، فمن المحتمل أن تتمكن من فعل ذلك.