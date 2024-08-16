شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستسمح للمطورين بالوصول إلى وظيفة NFC فى أيفون على iOS 18.1 فى مناطق مختارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تفتح أبل ميزة ايفون التي كانت مقتصرة سابقًا على خدمة Apple Pay الخاصة بالشركة، مما يسمح لمطوري تطبيقات الجهات الخارجية بالوصول إلى تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) على هواتفها الذكية، وقالت شركة أبل سابقًا إنها ستسمح للمطورين في منطقة الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى الميزة استجابةً لتحقيق وشيك من قبل المفوضية الأوروبية، وقد يسمح هذا لتطبيقات الجهات الخارجية بدعم وظيفة الدفع باللمس على iOS، تمامًا مثل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

أبل ستدعم وصول الجهات الخارجية إلى تقنية NFC مع iOS 18.1

وفقًا للتفاصيل التي شاركتها شركة أبل، فإن إصدار تجريبي للمطورين القادم من iOS 18.1 سيسمح للمطورين من الجهات الخارجية في كل من الاتحاد الأوروبي والمناطق الأخرى بالوصول إلى تقنية NFC في أيفون، حاليًا تدعم Apple Pay وApple Wallet فقط المدفوعات غير التلامسية، حيث يقتصر الوصول إلى الشريحة على تطبيقات وخدمات الشركة، على iOS 17 والإصدارات السابقة.

هذا يعني أن الإصدار المستقبلي من iOS 18 سيتضمن دعمًا لمدفوعات NFC والمعاملات عبر تطبيقات الطرف الثالث من خلال الوصول إلى معالج Apple Secure Element، مما يسمح للبنوك والتطبيقات الأخرى بدعم المدفوعات غير التلامسية، حتى في المناطق التي لا يدعم فيها Apple Pay.

بالإضافة إلى المدفوعات غير التلامسية، وستتمكن تطبيقات الطرف الثالث أيضًا من تقديم الوصول إلى الإصدارات الرقمية من بطاقات النقل، وبطاقات هوية الطلاب والشركات، ومفاتيح الفنادق والمنازل، وتذاكر الأحداث، وبطاقات المكافآت أو الولاء، وتقول أبل أيضًا أن بطاقات الهوية الحكومية ستدعم أيضًا عبر تطبيقات الطرف الثالث في المستقبل.

سوف يتطلب وصول NFC من طرف ثالث رسومًا للمطورين

في حين أن قرار أبل بفتح الوصول إلى وظيفة NFC على iOS يعد خطوة إيجابية، فقد فرضت أبل قيودًا معينة على توفرها، بالنسبة للمبتدئين، سيكون وصول الطرف الثالث إلى الميزة على iOS 18.1 متاحًا للمطورين في سبع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

هذا يعني أنه باستثناء المطورين في الاتحاد الأوروبي، فإن أولئك الموجودين فقط في أستراليا والبرازيل وكندا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة سيكون لديهم في البداية حق الوصول إلى تقنية NFC الخاصة بإيفون مع إصدار تجريبي للمطورين من نظام التشغيل iOS 18.1، ولم تذكر أبل متى ستتمكن المناطق الأخرى من الوصول إلى وظيفة الدفع بدون تلامس على هواتف أبل الذكية.