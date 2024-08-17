شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق مهمة للتعامل لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل التطور الهائل للتكنولوجيا وانتشار السوشيال ميديا، يسعى الآباء والأمهات لتوفير الأمن والحماية لأبنائهم من مخاطر الإنترنت، حيث إن المحتوى على الإنترنت متاح للجميع، لذلك يمكن تفعيل وضع البحث الآمن لـ Google وBing وYahoo لتصفية المحتوى الإباحى أو الضار للطفل من نتائج البحث، وتفعيل هذا الوضع يشمل النصوص والصور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب.

ونرصد فى التقرير التالى كيفية تفعيل الوضع الآمن لأكثر المتصفحات انتشارا على الإنترنت، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

Google: على جهازك انتقل إلى إعداد البحث الآمن، حدد تصفية أو تمويه أو إيقاف.

Yahoo: انتقل إلى صفحة بحث Yahoo وتأكد من تسجيل الدخول، واضغط فوق رمز التطبيق > الإعدادات > التفضيلات من صفحة نتائج البحث، كما حدد تفضيلات البحث الآمن من القائمة المنسدلة.

Bing: افتح المتصفح وانتقل إلى Bing، وحدد أيقونة القائمة فى الجزء العلوى الأيمن من النافذة، ثم حدد الإعدادات > المزيد، كما اختر تفضيلات البحث الآمن: صارم أو متوسط أو متوقف، ثم حدد حفظ فى أسفل القائمة.

من المهم أيضا التحدث إلى الأطفال عن وجود برامج ضارة على أجهزتهم، وهذا يشمل ألعاب الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعى، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل.

كما يجب تحديث برنامج مكافحة الفيروسات على جميع أجهزتك للحماية من عمليات البحث الضارة التى يمكن أن تؤدى إلى برامج ضارة.