شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: النساء تستخدم ChatGPT لكشف الطول الحقيقى للرجل بتطبيقات المواعدة والان مع تفاصيل الخبر

تأخذ النساء لقطات شاشة للصور من ملفات تعريف تطبيقات المواعدة، وإدراجها في ChatGPT وطلب تقديم تقدير لطولهم، للتأكد من أن الأشخاص على تطبيقات المواعدة لا يكذبون بشأن طولهم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت جوستين مور، وهي مستثمرة في سان فرانسيسكو، إن تقديرات الذكاء الاصطناعي دقيقة، ليس فقط للرجال ولكن للنساء أيضًا.

وأضافت: "تستخدم الفتيات ChatGPT لمعرفة ما إذا كان الرجال يكذبون بشأن طولهم على تطبيقات المواعدة، قم بتحميل أربع صور، ويتعامل مع النسب والمحيط لتقدير الطول".

وأوضحت، "لقد اختبرته على 10 من الأصدقاء وأفراد العائلة، كانت جميع التقديرات في حدود بوصة واحدة من طولهم الحقيقي."

ما عليك سوى التقاط لقطات شاشة للشخص من أي تطبيق مواعدة تستخدمه، سواء كان Tinder أو Bumble أو OKCupid، وقم بتحميل هذه الصور إلى ChatGPT مع التعليمات: "ما هو الطول الذي تقدره لهذا الشخص؟"

يجب أن يعيد ChatGPT تقديرًا قد يؤكد أو لا يؤكد إدعاء طول الشخص، زإذا أعطيته صورة واحدة فقط في البداية، فقد يطلب ChatGPT المزيد من الصور حتى يتمكن من إجراء تقييم أكثر دقة.