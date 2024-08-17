شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الأضواء الشمالية من الفضاء.. ناسا تنشر صورا جديدة للشفق القطبى والان مع تفاصيل الخبر

غرد ماثيو دومينيك، رائد فضاء ناسا الموجود حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، بصور من أعلى للشفق القطبي، حيث انطلق دومينيك إلى محطة الفضاء الدولية في 3 مارس 2024 كقائد لمهمة SpaceX Crew-8 التابعة لوكالة ناسا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل دومينيك كمهندس طيران على متن المختبر المداري، كما أن عودته إلى الأرض قد يتم تأجيلها وسط المشكلات المتعلقة بمركبة بوينج ستارلاينر.



الشفق القطبي من الفضاء

وبينما يقضي دومينيك معظم وقته على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء التجارب العلمية، فإنه يلتقط بانتظام الصور ويسجل لقطات من نقطة المراقبة الفريدة الخاصة به.

كتب في تعليقه على اللقطات الخاصة به: "تصوير زمني للقمر وهو يغرب في تيارات من الشفق القطبي الأحمر والأخضر، يليه شروق الشمس الذي يضيء مركبة سويوز بضوء أزرق".

تنشأ ظاهرة الشفق القطبي بسبب اضطرابات في "المجال المغناطيسي" للأرض الناتج عن النشاط القوي على الشمس.



الشفق القطبي

تنتقل الجسيمات عالية الطاقة من الشمس نحونا بسرعة مئات الأميال في الثانية قبل قصف الغلاف المغناطيسي لكوكبنا.

عند هذه النقطة، يمكن لبعض الطاقة والجسيمات الصغيرة أن تنتقل عبر خطوط المجال المغناطيسي عند القطبين الشمالي والجنوبي إلى الغلاف الجوي لكوكبنا.

تتفاعل الجسيمات مع الغازات الموجودة في الغلاف الجوي هناك، مما ينتج عنه عروض جميلة من الضوء في السماء، والمعروفة باسم الشفق القطبي، حيث يصدر الأكسجين ضوءًا أخضر وأحمر، بينما يتوهج النيتروجين باللون الأزرق والأرجواني.