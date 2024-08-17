شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفتة عن ميزة اختيار موضوع الدردشة من واتساب على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على ميزة موضوع دردشة افتراضية تتيح للمستخدمين الاختيار من بين خيارات ألوان متعددة لخلفية الشاشة بالإضافة إلى فقاعات الدردشة حيث يتم عرض الرسائل في التطبيق، وتم رصد الميزة قيد التطوير على أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، بعد بضعة أشهر من رصدها على نظام التشغيل iOS، وفقاً لموقع gadgets360.

اكتشف متتبع الميزات WABetaInfo إعدادًا جديدًا على الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد 2.24.17.19 يسمح للمستخدمين باختيار موضوع دردشة افتراضي على تطبيق المراسلة، نظرًا لأن الميزة قيد التطوير حاليًا، فلا يمكن اختبارها من قبل المستخدمين الذين قاموا بالتحديث إلى أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد.

تُظهر لقطة شاشة شاركها متتبع الميزات إعدادًا جديدًا لموضوع الدردشة على واتساب يخبر المستخدمين أن تحديد أحد الخيارات سيغير كلًا من لون الرسالة (فقاعات الدردشة) وخلفية الشاشة، وتم رصد إمكانية تعديل ألوان فقاعات الدردشة لأول مرة على نظام iOS في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب أداة اختيار السمات.

لا تُظهر الصورة المسربة أي سمات، ربما لأنها لا تزال قيد التطوير، ومع ذلك، فهي تتضمن خيارين لتخصيص العنصرين المذكورين، وسيسمح الضغط فوق لون الرسالة وخلفية الشاشة للمستخدمين بتخصيص سمة الدردشة الخاصة بهم.

وفقًا لـ WABetaInfo، سيؤدي تحديد سمة محددة مسبقًا أو اختيار لون فقاعة الدردشة وخلفية الشاشة في قائمة سمة الدردشة الجديدة إلى تغيير سمة الدردشة لجميع الدردشات افتراضيًا، من المحتمل، ولكن من غير الواضح ما إذا كان المستخدمون سيتمكنون أيضًا من تحديد سمات دردشة مخصصة على أساس كل دردشة، بعد تعيين سمة الدردشة الافتراضية الخاصة بهم.

على عكس سمات الدردشة على Facebook Messenger وInstagram، حيث يتم تطبيق سمة على جميع المشاركين في محادثة، سيعرض واتساب فقط خلفية الشاشة ولون فقاعة الدردشة المحددين على الهاتف الذكي للمستخدم، نظرًا لأن واتساب يوفر عمومًا وظائف مماثلة عبر تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب، فيمكننا أن نتوقع رؤية هذه السمات تشق طريقها إلى تطبيقات iOS وسطح مكتب واتساب في المستقبل.