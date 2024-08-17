شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيقوم Microsoft PowerToys بتشغيل التطبيقات المفضلة لديك وترتيبها تلقائيًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة مايكروسوفت على ميزات Workspaces جديدة لمجموعة PowerToys من الوظائف الإضافية لنظام التشغيل Windows والتي ستعمل على تشغيل مجموعة من التطبيقات وترتيبها تلقائيًا ووضعها في تخطيط مخصص على شاشتك.

ويتيح لك PowerToys Workspaces إنشاء تخطيطات للتطبيقات يمكن حفظها في اختصار تستخدمه لتشغيل جميع تطبيقاتك تلقائيًا ووضعها على شاشاتك ، كما أنه يدعم شاشات متعددة، ويمكنك إنشاء تخطيطات متعددة للتطبيقات لمهام مختلفة.

وإن هدف تخطيطات التطبيقات هو السماح لك كمطور بالدخول إلى مساحات العمل الخاصة بك وسير العمل الخاصة بك بشكل أسهل بضعطه واحدة فقط، وإعداد سطح المكتب الخاص بك بالكامل بضغطه واحدة فقط"، كما يوضح مدير منتجات Microsoft Connor Plante في عرض توضيحي على يوتيوب تم رصده بواسطة Neowin .

وستأتي الميزة الجديدة مع تحديث PowerToys 0.84 قريبًا، ويبدو أنها ستكون مفيدة بشكل خاص لمستخدمي Windows الذين يديرون مجموعة متنوعة من التطبيقات عبر شاشات متعددة.

وكانت مايكروسوفت تضيف بشكل مطرد مجموعة متنوعة من الأدوات إلى PowerToys في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ميزة النسخ واللصق الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها اللصق كنص عادي أو ترميز أو حتى نص ملخص أو مترجم بفضل تكامل OpenAI API.