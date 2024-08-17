شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟..جوجل تختبر تغييرًا فى التصميم لتطبيق يوتيوب على نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة جوجل مرة أخرى علي إجراء تغيير بإصدار أندرويد من تطبيق يوتيوب، حيث قامت جوجل بتعديل أيقونة "الصفحة الرئيسية"، أول أيقونة في الشريط السفلي، تخضع لتغيير صغير، مما يصبح الآن أعرض قليلاً من الجوانب، ولن يتميز زر "زائد" في منتصف الشريط السفلي بتصميم دائري أبيض ولن يعطي رمز "الاشتراكات" الوهم بوجود شاشات فيديو متعددة علىيوتيوبو يتم تحقيق ذلك من خلال تقليل عدد الخطوط الأفقية أعلى الرمز من خطين إلى خط واحد، وفقاً لموقع phonearena.

والتغيير الأكبر هو الذي سيتم إجراؤه على الشريط السفلي نفسه، حاليًا، الشريط شفاف، لذا إذا كنت تستخدم الوضع الفاتح، فسيكون أبيض وإذا كنت في الوضع الداكن، فسيكون باللون الأسود، مع التغيير، ستكون اللوحة ضبابية مع بقع بيضاء تقطع اللون الأسود.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التصميم الجديد ظهر على هاتف كان يستخدم نظام التنقل القديم بثلاثة أزرار والذي جعل الشريط يبدو أكبر بكثير مقارنة بإصدار التنقل بالإيماءات المستخدم لإظهار الحالة الحالية للشريط السفلي، وللتأكيد، يبدو أن الشريط السفلي الضبابي هو موضوع اختبار محدود للغاية في الوقت الحالي.

كما سيكون بعض مشتركي يوتيوب فئران تجارب لاختبار آخر سيعرض توصيات لمقاطع الفيديو الطويلة في موجز YouTube Shorts الخاص بهم، والهدف هو منح مقدمي محتوى يوتيوب مكانًا آخر حيث يمكن اكتشاف أعمالهم.