تكنولوجيا: سماعة Redmi Buds 6 Active تظهر على موقع شاومي العالمي بتصميم داخل الأذن تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مايو، قدمت شركة شاومي سماعات Redmi Buds 6 Active في الصين. وقد أضافت الشركة هذا الإصدار الآن إلى موقعها الإلكتروني العالمي، مما يشير إلى أنها ستكون متاحة قريبًا في الأسواق العالمية.

تتميز سماعات Redmi Buds 6 Active بتصميم شبه مريح داخل الأذن لتوفير الراحة والثبات أثناء الاستخدام.

وتأتي السماعة باللون الأزرق مع غطاء شفاف وشريط زخرفي شديد اللمعان. كما أن السماعات تدعم معيار IPX4 لمقاومة الماء، مما يجعلها مناسبة لممارسة الرياضة والسفر.

تحتوي Buds 6 Active على محرك تشغيل ديناميكي بحجم 14.2 ملم للحصول على صوت جهير عميق، كما توفر السماعة خمسة أوضاع صوت مدمجة: Bass Boost، High Treble Boost، Vocal Boost، Volume Boost،و Default.

وللحصول على مكالمات واضحة، تتميز سماعات الأذن بتقنية تقليل ضوضاء الرياح بميكروفون مزدوج، مما يقلل من الضوضاء البيئية وضجيج الرياح حتى 4 متر/ثانية. كما أنها تدعم خاصية الاستيقاظ بالمساعد الصوتي بلمسة واحدة.

توفر سماعات الأذن عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة مع حافظة الشحن وما يصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة. ويوفر الشحن السريع لمدة 10 دقائق ساعة واحدة من تشغيل الموسيقى.

تستخدم Redmi Buds 6 Active تقنية Bluetooth 5.4 لإجراء اتصالات أسرع وأكثر استقرارًا مع زمن وصول منخفض للغاية يبلغ 90 مللي ثانية.

كما أنها حاصلة على شهادة أجهزة “NetEase Cloud Music” للحصول على صوت محسّن عند استخدامه مع التطبيق.

لم تكشف الشركة بعد عن تفاصيل حول الإطلاق العالمي لسماعات الأذن هذه. ومع ذلك، فهي متاحة بالفعل للشراء على Geekbuying مقابل 25 يورو تقريبًا.

المصدر