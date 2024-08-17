شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأطفال والويب المظلم؟.. دليل مهم للآباء والأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد 4% فقط من المحتوى على الإنترنت متاحًا للعامة ويمكن البحث فيه، حيث يُعتبر هذا بمثابة الويب السطحي، أما 90% الأخرى من المحتوى على الإنترنت فتوجد على الويب العميق بينما توجد النسبة المتبقية 6% على الويب المظلم، لمساعدتك على فهم ماهية هذه المخاطر على الأطفال.

ما هو الويب العميق؟

هو جزء من شبكة الويب العالمية مخفي عن أعين العامة، ولا يمكن الوصول إلى محتوياته بواسطة محركات البحث المعتادة، ويتكون بشكل أساسي من قواعد بيانات مثل البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت المخفية خلف بروتوكولات الأمان، ويمكن الوصول إلى هذه الصفحات مباشرة ولكنها تتطلب كلمة مرور للدخول، يختلف الويب العميق عن الويب المظلم.

ما هو الويب المظلم؟

الويب المظلم هو جزء من شبكة الويب العالمية لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال برامج خاصة، البرنامج الأكثر استخدامًا يسمى TOR، يسمح للمستخدمين بالتواصل بشكل مجهول على الشبكات دون إعطاء معلومات تعريف مثل المواقع الشخصية.

ما هي مخاطر الويب المظلم على الأطفال؟ عدم وجود محتوى ومستخدمين منظمين

بسبب عدم الكشف عن هوية المستخدم في الويب المظلم، يصعب على جهات إنفاذ القانون التحقيق في حالات الإساءة

المحتوى الصريح

يمكن للأطفال الوصول إلى مواقع تحتوي على صور غير لائقة، ومواقع تبيع المخدرات و/أو الأسلحة، ومع ذلك، هذا هو الحال أيضًا بالنسبة للويب السطحي.

المضايقة عبر الإنترنت

من المرجح أن يقترب مرتكبو الجرائم الجنسية من الأطفال على الويب السطحي أكثر من الويب المظلم

ومع ذلك، يميل مرتكبو الجرائم الجنسية إلى استخدام الويب المظلم للقاء عبر الإنترنت ومناقشة استراتيجيتهم للاستفادة من الأطفال

ماذا يجب أن أفعل إذا كان طفلي يستخدم شبكة الويب المظلمة؟

- حافظ على هدوئك واجمع المعلومات

- لم يرتكبوا بالضرورة أي فعل غير قانوني

- افهم أسباب دخولهم إلى المنصة

- أجرِ محادثة منفتحة وصادقة كما تفعل مع شبكة الإنترنت السطحية

- هناك مخاطر مرتبطة بكلا الأمرين، وبالتالي، من المهم مساعدتهم على التفكير بشكل نقدي في الأمر

- تعرف على علامات التحذير

كيف أحمي طفلي من الويب المظلم؟

- راجع فلاتر الخصوصية عبر جميع الأجهزة والتطبيقات، راجع أدلة كيفية الاستخدام لمعرفة كيفية إعدادها.

- يمكن استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN) لتوفير طبقة إضافية من الأمان لنشاط طفلك عبر الإنترنت

- قم ببناء تفكيره النقدي: ساعد طفلك على تعلم كيفية اكتشاف الأشياء التي قد لا تكون كما تبدو واتخاذ خيارات أكثر ذكاءً عبر الإنترنت، أخبره عن الأسباب التي قد تجعل شخصًا يستخدم الويب المظلم يرغب في البقاء مجهول الهوية وكيف يمكن أن يسبب له ذلك ضررًا.