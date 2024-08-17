شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المحتوى الإلكترونى الأكثر شيوعًا بين الأطفال حول العالم.. الألعاب رقم 4 والان مع تفاصيل الخبر

لا نعلم الكثير حول المحتوى الذى يتعرض له الأطفال عبر الإنترنت، وما يشغل أبناؤنا إلكترونيًا، لكن إحصائية أجريت في الفترة بين مايو 2022 ومايو 2023، كشفت عن نوع المحتوى عبر الإنترنت الأكثر زيارة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث تصدرت البرامج والصوت والفيديو.

المحتوي الأكثر زيارة:

وفقًا لما كشفت عنه أرقام "statista"، تم رصد الأطفال الذين يستخدمون نظام iOS وAndroid وWindows، وتبين أن "البرامج والفيديو" كانوا في الصدارة بحوالي نصف المحتوى المعرض له الأطفال بشكل عام، في حين جاء "التواصل عبر الانترنت" في المركز الثانى بحوالي ثلث المحتوى المعرض له الأطفال بشكل عام، والغريب أن "التجارة الالكترونية" جاءت في المركز الثالث حتى قبل "ألعاب الفيديو" التي جاءت المركز الرابع.



احصائيات الأطفال

وجاءت منصات الإعلام الإخبارية في المركز الخامس، ثم الموضوعات المتعلقة بالدين والمؤسسات الدينية، أما النتائج بعد ذلك فكانت غير جيدة على الإطلاق ولكنها بنسب ضئيلة جدا، حيث شملت على الألفاظ البذيئة ومحتوى البالغين والكحول والتدخين والمخدرات والأسلحة.