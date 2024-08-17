شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختر ماذا يشاهد ابنك.. الأطفال بمصر ضمن قائمة الأكثر حبا لمشاهدة يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

تشكل مقاطع الفيديو والصوت والبرامج ما يقرب من نصف عمليات البحث التي يجريها الأطفال على الإنترنت، لذا فمن المنطقي أن يكون يوتيوب هو التطبيق الأكثر شعبية الذي يستخدمه الأطفال، حيث يختار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا YouTube كمنصة مفضلة لهم على عمالقة الطلب مثل Netflix، وجاءت مصر ضمن قائمة أكثر الدول التي أطفالها يحبون مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب.

ووفقًا لرصد عادات الأطفال على الإنترنت 2021 الذى جاء بإحصائيات "securelist"، تشغل مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت وقتًا أطول من وقت الأطفال على الإنترنت والشاشة أكثر من أي نشاط آخر، وباعتباره أكبر وأشهر مستودع للمقاطع ومقاطع الفيديو على الإنترنت، يتلقى YouTube حتمًا حصة كبيرة من هذا المرور.



احصائيات يوتيوب

مصر في المركز الثامنوتأتى مصر في المركز الثامن بثلث الوقت الذى يقضيه الأطفال على التطبيقات الأخرى ، فيما تبرز كينيا باعتبارها الدولة التي يتمتع فيها YouTube بأكبر قدر من الشعبية، حيث يقضي الأطفال هناك وقتًا أطول على التطبيق مقارنة بأي من التطبيقات العشرة الأخرى مجتمعة.

أما في المركز الثانى فتأتى اليابان، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم الهند ثم جنوب إفريقيا ثم المملكة السعودية وأخيرا كند في المركز السابع قبل مصر التي يأتي بعدها بريطانيا والبرازيل.

وهذه النتائج الخاصة بمصر متوقعة نوعا ما، حيث تشير موارد إعلانات جوجل إلى أن يوتيوب كان لديه 44.70 مليون مستخدم في مصر في أوائل عام 2024، وتشير بيانات الشركة الخاصة إلى أن وصول إعلانات يوتيوب في أوائل عام 2024 كان يعادل 39.4% من إجمالي سكان مصر في بداية العام، وفقا لاحصائيات datareportal.