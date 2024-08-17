تكنولوجيا: هل طفلك مستعد لدخول عالم السوشيال ميديا الآن؟

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القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من مواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الأشخاص للدردشة والتعليق ومشاركة الصور واللعب مع أصدقائهم، حيث يتساءل العديد من الآباء ومقدمي الرعاية عن أفضل سن للسماح لأطفالهم بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يريد البعض أن يكون لأطفالهم حسابات دون السن القانونية، فيما قد يقرر آخرون أن أطفالهم ليسوا مستعدين تمامًا لشبكات التواصل الاجتماعي، حتى لو كان طفلهم يتوسل إليهم، بمجرد وصول الأطفال إلى المدرسة الثانوية، من المرجح أن يتعرضوا لضغوط متزايدة من الأقران للبقاء على اتصال مع الأصدقاء عبر الإنترنت.

إذا كنت تفكر في وسائل التواصل الاجتماعي لطفلك، فما الذي يجب أن تفكر فيه وكيف يمكنك مساعدته ودعمه؟

ما هي المخاطر؟

محتوى غير لائق: يمكن لأي شخص نشر ومشاركة مقاطع الفيديو أو الصور أو الأفكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أن الأطفال قد يرون أشياء لا يريدون رؤيتها، بما في ذلك المحتوى الجنسي أو العنيف.

سلوك غير لائق: يمكن للأطفال، مثل البالغين، أن يشعروا بمزيد من الثقة عندما يكونون متصلين بالإنترنت لأنهم يشعرون بالحماية من خلال الشاشة، وقد يؤدي هذا إلى قيامهم أو قيام أصدقائهم بقول أو فعل شيء ما من غير المرجح أن يفعلوه في وضع عدم الاتصال، بما في ذلك الإفراط في المشاركة.

الإفراط في المشاركة: تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص مشاركة المعلومات حول من هم وما يحبون القيام به - مع الكثير من الأشخاص المختلفين، ومن السهل مشاركة الأشياء عبر الإنترنت والتي لن نشاركها وجهاً لوجه، وبمجرد مشاركة شيء ما، لا يمكنك أبدًا التأكد من الشخص الذي شاهده أو حفظه أو شاركه.

تكوين صداقات مع أشخاص لا يعرفونهم: الدردشة والتعرف على أشخاص جدد هو السبب الرئيسي لوجود معظم خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يفتح الفرص للبالغين للتواصل مع الأطفال عبر الإنترنت، و من السهل أيضًا إنشاء ملفات تعريف مزيفة، وقد يتظاهر بعض البالغين بأنهم أطفال عندما يكبرون كثيرًا، هذا يجعل من الصعب معرفة الفرق بين شخص حقيقي ومزيف، ويمكن لبعض الأشخاص عبر الإنترنت أيضًا الضغط على الأطفال أو التلاعب بهم للقيام بشيء لا يريدون القيام به.

هل طفلك مستعد للدخول لعالم السوشيال؟

إن عمر طفلك وكذلك مرحلة نموه ونضجه يمكن أن يؤثر على قدرته على الحصول على تجربة آمنة وإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي.

متطلبات الحد الأدنى للعمر

تتطلب معظم خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة أن يكون عمر المستخدمين 13 عامًا على الأقل قبل أن يتمكنوا من التسجيل، على الرغم من أن بعض المواقع تم إنشاؤها خصيصًا للأطفال دون سن 13 عامًا.

متطلبات العمر موجودة بسبب قوانين حماية البيانات، حيث لا يُسمح للخدمات عبر الإنترنت بجمع أو تخزين المعلومات الشخصية للأطفال إذا كانوا دون سن 13 عامًا، وتنص قوانين حماية البيانات أيضًا على أنه لا يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر الاشتراك في الخدمات عبر الإنترنت دون إذن الوالدين.

يعد اتباع قيود العمر مثالاً جيدًا لطفلك، على الرغم من أن متطلبات العمر لا تعني دائمًا أن الموقع غير مناسب لاستخدام الأطفال، إلا أنها مؤشر جيد، خاصة للأطفال الأصغر سنًا.

التطور والنضج

من المهم التفكير في المهارات الاجتماعية والعاطفية الحالية لطفلك ونضجه، سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كان بإمكانهم التعامل مع الضغوط والمخاطر والعواطف والطبيعة غير المتوقعة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بمسؤولية.

إليك بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها مع طفلك عند اتخاذ القرار:

ما هي مهاراتهم الاجتماعية؟

تعد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء، ولكن الأطفال الذين يعانون من التفاعل الاجتماعي خارج الإنترنت، قد يجدون صعوبة في تكوين صداقات عبر الإنترنت، هناك عدد أقل من الإشارات المرئية عبر الإنترنت، لذلك قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان هناك شيء غير مناسب.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون حدود السلوك المقبول مختلفة تمامًا عبر الإنترنت عن خارج الإنترنت، وقد لا يكون الأطفال الذين يعانون من التنظيم الذاتي أو ضغوط الأقران مستعدين بعد.

كيف يتعاملون مع التجارب السلبية؟

كما هو موضح في المخاطر أعلاه، قد يرى الأطفال أو يختبرون أشياء لا يريدون رؤيتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصور المحرجة والتعليقات المسيئة والمحتوى والأشخاص غير المناسبين، وإذا انزعج طفلك أو شعر بالقلق الشديد بسبب تجربة سلبية، فقد لا يكون مستعدًا بعد.

هل سيلجأ إليك إذا احتاج إلى المساعدة؟

عندما يقومون بإنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما ترغب في التوصل إلى اتفاق حول كيفية استخدامهم له والإشراف على نشاطهم عبر الإنترنت، ولكنك تريد أيضًا أن يشعروا بأنهم يستطيعون اللجوء إليك، إذا كانوا قلقين بشأن شيء ما مروا به على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كنت قلقًا من أن طفلك لن يأتي إليك، إذا كان يحتاج إلى المساعدة، فقد لا يكون مستعدًا بعد.

هل أنت مستعد؟

تحقق من موقع أو تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي:

قبل أن تقوم أنت أو طفلك بالتسجيل في حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكد من التحقق منه، بما في ذلك متطلبات العمر، وكن على دراية بأي مخاطر محتملة.

خذ وقتًا لتكون استباقيًا:

كن مستعدًا لقضاء بعض الوقت مع طفلك عبر الإنترنت، ودعمه أثناء اتخاذ خطواته الأولى، الطريقة الأكثر أمانًا لتقديمه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، هي العثور على موقع أو تطبيق يمكنكما استخدامه معًا.

كن قدوة جيدة لطفلك:

يتعلم الأطفال من المحيطين بهم، لذا فإن ما تفعله على وسائل التواصل الاجتماعي سيؤثر على سلوكهم عبر الإنترنت، تأكد من أن حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي هي مثال جيد لطفلك، من خلال تخصيص بعض الوقت للتحقق من صداقاتك وإعدادات الخصوصية والأشياء التي نشرتها، على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب إذن طفلك لنشر صور له على حسابك، لتشجيعه على فعل الشيء نفسه مع الآخرين.

البدء في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

تحدث بصراحة مع طفلك: أفضل طريقة لإعداد طفلك لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي التحدث عنها قبل إنشاء حساب. أخبرهم أنك تريد دعمهم عندما يبدأون في الاستكشاف، وأنهم يستطيعون اللجوء إليك إذا كانت لديهم أي مخاوف أو مشاكل. تحدث عن أي مخاوف قد تكون لديك، ولماذا، خاصة إذا كنت تعتقد أنهم قد لا يكونون مستعدين بعد. كن صادقًا معهم بشأن متطلبات العمر وسبب وجودها، ولماذا من المهم متابعتها.

استكشفوا معًا: بمجرد الاتفاق على موقع أو تطبيق الوسائط الاجتماعية الذي يمكنهم استخدامه، استكشفوه معًا. انظر إلى إعدادات الخصوصية وتحدث معهم حول كيفية استخدامه بأمان، تصفح الملفات الشخصية عبر الإنترنت معًا وتحدث عن كيفية تصرف الأشخاص عبر الإنترنت، والملفات الشخصية المزيفة، وما هو المناسب وكيف تبدو الصداقة الجيدة عبر الإنترنت.

توصل إلى اتفاق: توصل إلى اتفاق تشعران بالراحة تجاهه حول كيفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن يتضمن ذلك كيفية اختيار أصدقائهم، والأشياء التي يمكنهم نشرها، ومدى تكرار استخدامها، ويجب أن تتفق أيضًا على كيفية الإشراف على نشاطهم عبر الإنترنت، يصبح بعض الآباء ومقدمي الرعاية أصدقاء أو يقررون متابعة حساب وسائل التواصل الاجتماعي لأطفالهم، ويوافق آخرون على إجراء فحوصات منتظمة حيث يمرون عبر حساب وسائل التواصل الاجتماعي مع أطفالهم.