شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تُسهّل لقطات شاشة البكسل البحث عن الصور في هاتفك.. ما مدى أمانها؟ والان مع تفاصيل الخبر

تقدم جوجل ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي تشبه ميزة Recall من مايكرسوفت والتي تعرضت لانتقادات مؤخرًا، تم الإعلان عن Pixel Screenshots في حدث Made by Google هذا الأسبوع، والذي يتيح لك البحث عن جميع لقطات الشاشة التي التقطتها على الهاتف واستخدام بيانات تعريف محددة لتسهيل البحث.

أوضحت جوجل أنها تستخدم نموذج Gemini Nano AI مع الوسائط المتعددة لإجراء البحث عن لقطة الشاشة بشكل فعال، على سبيل المثال، إذا كانت لديك صورة محفوظة في المعرض تحتوي على كلاب وشلال، فستتيح لك Pixel Screenshots البحث باستخدام هذه الكلمات الرئيسية وتعطيك النتائج داخل الجهاز.

تقول جوجل إن الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك في العثور على أي شيء قمت بالتقاطه في لقطة الشاشة على الفور، من كلمات مرور Wi-Fi إلى المطاعم التي يجب تجربتها، والتي يحاول الأشخاص إلى حد كبير التقاط لقطة شاشة لها وحفظها على الجهاز.

لقطات شاشة بكسل على هواتف Pixel 9 – كيف تعمل وهل هي آمنة؟

إذًا، كيف تعمل الميزة؟ إذا قمت بالتقاط لقطة شاشة على هواتف Pixel 9، فستقوم Google بإنشاء مجلد محدد يتم فيه تخزين جميع الصور، يبدو أن جوجل ستمنح المستخدمين خيار تمكين/تعطيل الميزة بناءً على احتياجاتهم وتفضيلاتهم وهو أمر جيد يجب القيام به وربما درس مستفاد من أخطاء مايكروسوفت.

يحصل تطبيق Screenshots حيث يتم تخزين الصور على العنوان من Gemini Nano. تستعير الواجهة الجديدة تصميمها من واجهة المستخدم Material You، مما يمنحها تفاعلاً سلسًا مع علامات التبويب الأخرى على الجهاز، حيث يمكنك البحث بناءً على العناوين التي تم إنشاؤها بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي أو فقط اكتب كلمة عشوائية ذات صلة بالصورة التي تريد البحث عنها.

السؤال الأكبر، هل يمكنك الوثوق في Pixel Screenshots للاحتفاظ بالبيانات الموجودة على الجهاز وعدم إرسالها إلى خوادم الطرف الثالث أو خوادم جوجل؟ تقول جوجل إن الميزة تعمل عبر Gemini Nano وجميع البيانات موجودة على الجهاز نفسه ونأمل أن تكون مشفرة لحمايته من الاختراق في المستقبل.

