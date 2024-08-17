شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخاطر استخدام الإنترنت للأطفال.. 4 مشكلات كبيرة أبرزها التنمر الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون الإنترنت مصدرًا جيدًا للتعلم والترفيه والتواصل الاجتماعي، ولكنه قد يعرض الأطفال أيضًا للتنمر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق ومجرمى الإنترنت، لذلك من الضروري مراقبة نشاط طفلك على الإنترنت ووضع حدود وإرشادات مناسبة للحفاظ على سلامته ضد مشكلات كبيرة قد يتعرض لها الطفل نرصد لك أبرزها.

التنمر الإلكتروني

يعد التنمر الإلكتروني أحد أكبر مخاطر استخدام الإنترنت للأطفال، ومع الاستخدام الواسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، أصبح من السهل على المتنمرين استهداف ضحاياهم ومضايقتهم عبر الإنترنت، فإن عدم الكشف عن الهوية على الإنترنت يجعل من السهل على المتنمرين إخفاء هوياتهم وقول أشياء مؤذية دون عواقب، ويمكن أن يكون للتنمر الإلكتروني عواقب وخيمة على الصحة العقلية للطفل واحترامه لذاته.

ويمكن العثور على المتنمرين الإلكترونيين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة ومواقع الألعاب، عبر الإنترنت.

غالبًا ما يتظاهرون بأنهم شخص آخر ويستخدمون هويات مزيفة لإغراء الأطفال لإشراكهم في المحادثات.

ويمكن أن يكون لهذا الأمر تأثير طويل الأمد على الرفاهية العاطفية والنفسية للطفل، مما يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار.

نشر معلومات خاصة

قد يشكل نشر معلومات خاصة عبر الإنترنت مخاطر كبيرة على الأطفال، وأصبح الإنترنت منصة شائعة بشكل متزايد للتواصل الاجتماعي ومشاركة المعلومات.

كما أصبحت مساحة يمكن للغرباء الوصول فيها بسهولة إلى المعلومات الشخصية، وقد لا يفهم الأطفال تمامًا عواقب مشاركة المعلومات الخاصة عبر الإنترنت، مثل الاسم الكامل أو العنوان أو رقم الهاتف أو البيانات الحساسة الأخرى.

الوقوع في فخ الاحتيال

قد يكون الأطفال عرضة بشكل خاص للاحتيال عبر الإنترنت بسبب افتقارهم إلى الخبرة والمعرفة، وغالبًا ما يستخدم المحتالون تكتيكات مصممة لجذب فضولهم وثقتهم.

إذا وقع الأطفال في فخ هذه الاحتيالات، فقد يقدمون عن غير قصد معلومات حساسة مثل اسمهم وعنوانهم وتفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بهم.

تنزيل البرامج الضارة عن طريق الخطأ

قد يشكل تنزيل البرامج الضارة عن طريق الخطأ خطرًا شديدًا على الإنترنت بالنسبة للأطفال، فمن السهل على الأطفال الضغط على النوافذ المنبثقة، أو تنزيل الألعاب أو التطبيقات المجانية من مصادر غير موثوقة، أو فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة دون فهم العواقب المحتملة.

وقد تتسبب البرامج الضارة في حدوث ضرر من خلال سرقة المعلومات الشخصية، أو إتلاف الملفات، أو حتى السيطرة على جهاز.