شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صورة رسمية مسربة لهاتف iPhone 16 على Reddit.. تكشف عن خيارين للألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أول صورة رسمية لهاتف iPhone 16 القادم على Reddit، ما يمنح عشاق أبل نظرة مبكرة على الإصدار التالي من الهاتف الذكي الشهير، ومع إطلاق سلسلة iPhone 16 المتوقع في أقل من شهر، أثار التسريب ضجة كبيرة، ما أعطى المعجبين لمحة عما قد تخبئه أبل.

وتمت مشاركة الصورة المسربة من قبل مستخدم Reddit المعروف باسم Kaxeno (u/kaxeno5)، ووفقًا للمنشور، يبدو أن الصورة لوحدة وهمية، تعرض iPhone 16 في خيارين للألوان: الأسود والأبيض، ويكشف تصميم اللوحة الخلفية للهاتف عن بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، خاصة في قسم الكاميرا.



ايفون



وعلى عكس iPhone 15، الذي يتميز بإعداد كاميرا قطري، يُرى iPhone 16 بنظام كاميرا خلفية مزدوجة محاذية رأسياً، وتشبه وحدة الكاميرا، التي تتخذ شكل حبة دواء، هاتف iPhone X ولكنها تأتي مع ترقية كبيرة - من المتوقع أن تدعم تسجيل الفيديو المكاني.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا فقط في طرازات Pro من سلسلة iPhone 15، مما يشير إلى أن ابل قد تجلب بعض القدرات المتطورة إلى طرازاتها القياسية، وأحد التعديلات الملحوظة في التصميم هو إعادة وضع الفلاش، ففي iPhone 16، تم نقل الفلاش من جزيرة الكاميرا الرئيسية إلى الجانب الأيمن من اللوحة الخلفية، بحيث يكون مستويًا مع السطح، ويتماشى هذا التغيير الدقيق في التصميم مع التسريبات السابقة ويشير إلى أن ابل تركز على تحسين جماليات أجهزتها الجديدة.

وبخلاف خيارات الألوان بالأبيض والأسود التي شوهدت في التسريب، يُشاع أن iPhone 16 متاح بمجموعة من الظلال الأخرى، بما في ذلك الأزرق والأخضر والوردي، ويُقال إن ابل تختار ألوانًا أكثر تشبعًا هذا العام، ربما لجذب جمهور أوسع.

وفيما يتعلق بالمواصفات، من المتوقع أن يتميز iPhone 16 بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، توفر ألوانًا نابضة بالحياة وتباينات عميقة، وهناك أيضًا تكهنات بأن الهاتف قد يتضمن زر Action، وهي ميزة حصرية حاليًا لهاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ويمكن أن يوفر هذا الزر للمستخدمين وصولاً سريعًا إلى وظائف مختلفة، مما يعزز تجربة المستخدم الإجمالية.

من المرجح أن يعمل iPhone 16 وiPhone 16 Plus بشريحة A18 Bionic، المبنية على عملية 3nm المتقدمة من TSMC، مما يعد بتحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يعمل iPhone 16 Pro وPro Max بشريحة A18 Pro الأكثر قوة، والتي تلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أداء من الدرجة الأولى.