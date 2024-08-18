شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الكويكب المتسبب فى انقراض الديناصورات كان صخرة غنية بالكربون من النوع C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الأبحاث الحديثة رؤى جديدة حول الكويكب الذي ضرب الأرض قبل 66 مليون عام، مما تسبب في انقراض جماعي أدى إلى نهاية الديناصورات، حدد العلماء الآن هذا الكويكب على أنه كويكب غني بالكربون من النوع C، وهو نوع من الصخور الفضائية التي نشأت على الأرجح في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

ومن خلال فحص نظائر الروثينيوم الموجودة في طبقة الحطام العالمية التي خلفها الاصطدام في فوهة تشيكشولوب، حدد الباحثون أن تكوين الكويكب يختلف عن المواد الطبيعية للأرض، ومن المتوقع أيضًا أن يساعد فهم مكونات الكويكب الباحثين على التعرف على ضربات كويكبية مماثلة في المستقبل.

تحليل الروثينيوم يشير إلى أصل الكويكب

ركز فريق البحث، بما في ذلك ماريو فيشر-جودي من جامعة كولونيا، على الروثينيوم بشكل خاص بسبب ندرته في قشرة الأرض، مما يجعله علامة ممتازة للمواد خارج الأرض، من خلال تحليل عينات من مواقع في الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا، وجد الفريق تركيبة نظائر متسقة تتطابق مع الكويكبات الكربونية.

ويعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يستبعد نظريات أخرى كانت قد اقترحت أن الجسم الذي ضرب الأرض ربما كان مذنبًا أو أن الانفجارات البركانية، مثل تلك التي حدثت في مصائد ديكان، كانت مسؤولة عن وجود معادن نادرة مثل الروثينيوم في طبقة الحطام، إن التجانس في تركيبة النظائر عبر مواقع جغرافية مختلفة يعزز من الحجة القائلة بأن الكويكب من أصل خارج الأرض.

وتشير الدراسة إلى أن الكويكب نشأ على الأرجح من حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري، وربما أدى تصادم بين كويكبين في هذا الحزام إلى إرسال شظية على مسار أدى في النهاية إلى اصطدامها بالأرض.

ومع ذلك، لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الكويكب قد نشأ من سحابة أورت الأكثر بعدًا، وهي المنطقة التي تحيط بالنظام الشمسي، ويترك هذا الغموض مجالًا لمزيد من الاستكشاف والبحث لفهم أصول مثل هذه الأحداث الكارثية بشكل أفضل.

التأثير على فهمنا لتاريخ الأرض

وعلى الرغم من عدم مشاركة الدكتور كريج والتون من جامعة كامبريدج بشكل مباشر في الدراسة، إلا أنه أخبر صحيفة الغارديان عن أهمية هذا البحث في تعزيز فهمنا لتاريخ الأرض، في حين لا تزال هناك أسئلة لم تتم الإجابة عليها حول الأصول الدقيقة للكويكب، فإن الدراسة تقدم رؤى حاسمة حول طبيعة الأجرام السماوية التي لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل المسار التطوري للكوكب.

وتساهم هذه النتائج في فهم أوسع لكيفية تأثير مثل هذه الأحداث على تطور الحياة على الأرض، وتقدم وجهات نظر جديدة حول ضعف كوكبنا في مواجهة التأثيرات الكونية.