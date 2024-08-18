شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 16 برو قد يحصل على ترقية كبيرة للبطارية.. اعرف المزيد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أبل لحدث إطلاق سلسلة آيفون 16 الكبير في وقت ما في شهر سبتمبر، قبل حدث الإعلان الضخم، تستمر التفاصيل والتسريبات حول طرازات آيفون الجديدة في الظهور عبر الإنترنت، حيث تم تسريب كل ميزة تقريبًا في أحدث طراز من آيفون 16 عبر الإنترنت، ووفقًا لتسريب جديد، من المحتمل أن يتفوق iPhone 16 Pro على iPhone 16 Pro Max المتميز من حيث زيادة سعة البطارية.

وفقًا للشائعات، سيحتوي جهاز آيفون 16 برو على بطارية بسعة 3577 مللي أمبير في الساعة، وهي زيادة كبيرة عن بطارية iPhone 15 Pro التي تبلغ سعتها 3274 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يحصل هاتف iPhone 16 Pro Max على زيادة في سعة البطارية، وإن كان من المتوقع أن تكون الزيادة أقل دراماتيكية من نظيره الأصغر.

ومن المتوقع أن يحتوي طراز Pro Max على بطارية بسعة 4676 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يزيد عن 4441 مللي أمبير في iPhone 15 Pro Max. في حين أن هذا يعد تحسنًا كبيرًا، إلا أن iPhone 16 Pro يبرز من حيث النسبة المئوية للزيادة.



ومن الجدير بالذكر أن هذه أرقام أولية مبنية على التسريبات وقد تختلف سعة البطارية الفعلية، ومع ذلك إذا تم تأكيدها، فقد تؤدي هذه التحسينات إلى تحسين تجربة المستخدم الإجمالية لكلا طرازي iPhone بشكل كبير، خاصة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على أجهزتهم المحمولة في تطبيقات مثل بث الفيديو والألعاب والتصوير الفوتوغرافي.

لا تحتوي طرازات Pro على بطاريات أكبر فحسب، بل هناك شائعات بأنها ستتمتع أيضًا بقدرات تكبير بصري محسنة مقارنة بالأجيال السابقة باستخدام آلية عدسة تكبير المنظار الجديدة، وفي الوقت نفسه يمكن أن يستفيد التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة وجودة الصورة بشكل عام من هذا.

وفي حين يُعتقد أن الصورة الظلية العامة متطابقة مع طرازات iPhone 15 Pro، إلا أن هناك تلميحات عن ترقيات صغيرة، مثل إطار من التيتانيوم، والذي تم الإبلاغ عنه بشكل كبير، من المحتمل أن تحتوي الشاشة على حواف منحنية قليلاً، وهو ما يتوافق مع لغة التصميم الشاملة للسلسلة.

ومن ناحية الأداء، سيتم تشغيل هذه الأجهزة بواسطة تقنية A17 Bionic من الجيل التالي من Apple، والتي من المتوقع أن توفر مزايا كبيرة في الأداء والكفاءة، بالإضافة إلى إمكانية زيادة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن أن يؤدي إلى أداء أفضل للمهام المتعددة وإطلاق أسرع للتطبيقات.



