شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية طفلك من التحرش والابتزاز.. 4 خطوات لدعم خصوصيته على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون الإنترنت وسيلة رائعة للبالغين والأطفال للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والأشخاص الجدد، ويستخدم عدد متزايد من الأطفال والشباب وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب والبث المباشر للدردشة ومشاركة المحتوى مع الآخرين، لكن التواصل والمشاركة مع الأشخاص عبر الإنترنت قد يكون محفوفًا بالمخاطر أيضًا.

وبمجرد مشاركة المعلومات الشخصية مثل الاسم أو العنوان أو الصور أو تفاصيل الحساب المصرفي عبر الإنترنت، يمكن للآخرين استخدامها، على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى تعرض الطفل للتنمر أو التحرش أو الابتزاز، وقد يستخدمها أيضًا مجرمون إلكترونيون.

يمكن أن تساعدك إعدادات الخصوصية أنت وطفلك على إدارة كمية ونوع المعلومات التي تتم مشاركتها، أثناء الاستمتاع بمواقعهم وألعابهم وتطبيقاتهم المفضلة.

ما إعدادات الخصوصية؟

إعدادات الخصوصية هي عناصر تحكم متاحة على العديد من مواقع الويب والتطبيقات لتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى ملفك الشخصي وما هي المعلومات التي يمكن للزوار رؤيتها.

وعند إنشاء ملفات تعريف عبر الإنترنت، يُفترض غالبًا أنها ستكون خاصة افتراضيًا ، ولكن للأسف لا يكون هذا هو الحال دائمًا فالكثير منها يظل عامًا حتى يتم تغيير الإعدادات.

كيف يمكنني استخدام إعدادات الخصوصية؟

اتبع هذه النصائح لمساعدة طفلك على استكشاف الإنترنت بأمان، إذا كان لديك طفل أكبر سنًا ينشئ حسابات خاصة به، فاستخدم هذه المعلومات للتحدث معه حول كيفية استخدامه لإعدادات الخصوصية.

التحقق من الجمهور

قبل أن يشارك طفلك محتوى عبر الإنترنت، تحقق من الأشخاص الذين سيتمكنون من رؤية ما ينشره، ستحتاج إلى التأكد من أن المعلومات الشخصية لا يمكن رؤيتها إلا من قبل مجموعات صغيرة من الأصدقاء الذين يعرفهم ويثق بهم.

وتتيح لك معظم التطبيقات تغيير من يمكنه رؤية منشوراتك، ومن يمكنه الاتصال بك ومن يمكنه البحث عنك، ويمكنك حتى التحكم في من يمكنه رؤية أجزاء مختلفة من المحتوى الذي تشاركه، على سبيل المثال، تتيح لك تطبيقات مثل Snapchat وInstagram وFacebook مشاركة "القصص" مع جمهور أصغر، بدلاً من قائمة أصدقائك بالكامل.

قم بإيقاف تشغيل مشاركة الموقع

أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تسمح التطبيقات للمستخدمين بمشاركة موقعهم، وتتيح لك العديد من منصات الوسائط الاجتماعية والبث المباشر بث ما تفعله والمكان الذى تتواجد فيه بسهولة.

وتتيح لك بعض التطبيقات مثل فيسبوك وانستجرام وضع علامة على صورك بالمكان الذي تم التقاطها فيه، ويمكن لهذه العلامات أن تسرد العنوان الدقيق لموقعك، وليس فقط المدينة أو المنطقة العامة التي تم التقاطها فيها.

وتتبع التطبيقات الأخرى مواقع المستخدمين وتحديثها تلقائيًا على سبيل المثال، يمكن لميزة مشاركة الموقع "Snap Map" في Snapchat تحديث موقعك كلما فتحت التطبيق، و الإعداد الافتراضي هو "Ghost Mode" الذي يمنع الأصدقاء من رؤية موقعك، ومع ذلك يقوم بعض الشباب بتشغيل هذه الميزة للسماح لأصدقائهم برؤية أماكن تواجدهم.

ذكِّر طفلك بأن مشاركة موقعه عبر الإنترنت أمر محفوف بالمخاطر ، فقد يعرضه ذلك لخطر الاتصال غير المرغوب فيه من الغرباء،و تعرف على كيفية إيقاف تشغيل خدمات مشاركة موقع طفلك، أو تأكد من أنه يشارك موقعه فقط مع الأشخاص الذين يعرفهم ويثق بهم.

تحقق من إعدادات الوسم

قد يكون من الصعب التحكم في المعلومات التي ينشرها الآخرون عنك عبر الإنترنت، ما لم يكن المحتوى مسيئًا وينتهك إرشادات المجتمع، فلن يتم حذفه بواسطة المنصة.

ومع ذلك، يمكن استخدام إعدادات الخصوصية لمنع ظهور الصور الخاصة أو المعلومات الخاصة بطفلك على ملفه الشخصي.

تحتوي منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram على إعدادات تسمح لك بمراجعة الصور والمعلومات التي تم وضع علامة عليك فيها قبل نشرها على ملفك الشخصي

راجع كل إعدادات الخصوصية بانتظام

تقوم العديد من المواقع والتطبيقات بإجراء تغييرات بشكل دوري على إعدادات الخصوصية والأمان التي تقدمها ، راجع إعدادات خصوصية طفلك بشكل متكرر للتأكد من أنه لن يتعرض للمخاطر المرتبطة بمشاركة المعلومات الشخصية على نطاق واسع.

وتتيح لك بعض المواقع أو التطبيقات مثل فيسبوك عرض كيفية ظهور ملفك الشخصي أمام الجمهور (الأشخاص الذين لا تربطك بهم علاقة صداقة). استخدم هذه الأداة للتأكد من رضاك ​​أنت وطفلك عن المعلومات التي يشاركونها مع الأشخاص الذين لا يعرفونهم.

وينبغي للبالغين أيضًا مراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم بانتظام ، إذا كنت تنشر صورًا لطفلك، فقد ترغب في التفكير في كيفية تأثير ذلك على بصمته على الإنترنت لسنوات قادمة.