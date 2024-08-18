شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ميوزيك يتيح مشاركة الراديو الشخصي مع الآخرين.. وإليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح يوتيوب ميوزيك الخيار الأمثل للعديد من محبي الموسيقى على مر السنين، طرح تطبيق الموسيقى ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، ومرة أخرى، أضافت الشركة المزيد من الأسباب التي تدفع المستخدمين إلى التفكير في استخدام تطبيق يوتيوب ميوزيك.

يطرح يوتيوب ميوزيك ميزة تتيح لك مشاركة الراديو الشخصي الخاص بك مع الآخرين وتثبيته في ملفك الشخصي.



تم اكتشاف الميزة لأول مرة من قبل أحد مستخدمي Reddit، الذي شارك منشورًا مع رابط إلى الراديو الشخصي القابل للمشاركة والذي يحتوي على أغانٍ تعتمد على موسيقاه الحديثة.



وكتب: "لقد حصلت للتو على قائمة تشغيل عامة يمكن مشاركتها ويتم تحديثها في الوقت الفعلي بناءً على ما أستمع إليه عادةً".



يقول وصف الراديو الشخصي: "مصمم للمشاركة استنادًا إلى موسيقاهم الحديثة ويتم تحديثها دائمًا."



أصبح الاستماع إلى الموسيقى نشاطًا اجتماعيًا تدريجيًا حيث يترابط الأشخاص حول نفس الموسيقى، قائمة التشغيل العامة هذه متاحة كراديو شخصي على تطبيق يوتيوب ميوزيك.



وميزة الراديو الشخصي متاحة على تطبيق YouTube Music منذ بعض الوقت، وتقوم بتحديث قائمة التشغيل يوميًا بناءً على الأغاني التي يستمع إليها مستخدم التطبيق كثيرًا أو التي أظهر تفضيلًا لها يوميًا.

يتميز الراديو الشخصي الجديد على YouTube Music بنهج شامل لكل فرد، مع التركيز على عادات الاستماع لمستخدم واحد في كل مرة بدلاً من جمع ومزج بعض المقاطع الصوتية من كل صديق.



ويتم اختيار الأغاني من خلال خوارزمية تراقب نشاط المستخدمين داخل التطبيق وسلوك الاستماع للأغاني لإنشاء قائمة تشغيل لأغانيهم المفضلة.



ويمكن للمستخدمين التحقق من ذلك من خلال زيارة ملفهم الشخصي، متبوعًا بخيار قناتك، ومن ثم يؤدي التمرير لأسفل إلى عرض أهم أربع إحصائيات للمستخدمين.

افتح تطبيق YouTube Music وانقر على أيقونة ملفك الشخصي.

انتقل إلى الإعدادات وانقر على خيار الخصوصية والموقع.

حدد موقع الراديو الشخصي العام وانقر على زر التبديل المجاور له لتمكينه.



