شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف أسباب اختفاء مواقيت الصلاة فى نتائج البحث: خطأ تقنى تمت معالجته والان مع تفاصيل الخبر

كشف شركة جوجل سبب اختفاء مواقيت الصلاة عبر محرك البحث، وقالت في بيان رسمي اليوم الأحد، أنه يرجع لخطأ تقني مؤقت على عرض مواقيت الصلاة في نتائج بحث جوجل، وقد تمّت معالجة المشكلة."

وبستخدم الملايين من الناس حول العالم بحث Google لإيجاد مواقيت الصلوات الخمس.

كذلك يستخدم الناس مختلف كلمات البحث في لغات عدّة للبحث عن مواعيد الصلاة، مثل "وقت صلاة العصر" أو "وقت صلاة العشاء في دولة أو مدينة معيّنة".