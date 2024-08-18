شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يطورون برمجيات ذكاء اصطناعى لمعالجة النصوص الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن علماء من مختبر T-Bank AI Research الروسي من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي قادرة على معالجة النصوص الطويلة.

وأوضح المختبر في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد - أن برمجيات ReBased بنسختها الجديدة فعالة في معالجة النصوص الطويلة، ستحسن آليات معالجة البيانات، وستقلل من تكاليف استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف البيان أن نسخة ReBased المطوّرة تختلف عن سابقاتها بأنها تمتلك آليات أفضل في استخراج المعلومات، وهذا يسهل عمليات البحث في النصوص، ويحسن الإنتاجية وجودة معالجة البيانات، وأظهرت النسخة الجديدة نتائج أفضل بنسبة 10% مقارنة بالنسخ السابقة.

وأشار إلى أن تطوير هذه البرمجيات يفتح آفاقا جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل المجالات الطبية، فعلى سبيل المثال يمكن استعمال هذه البرمجيات لمعالجة النصوص التي تتعلق بتشخيص حالات المرضى، والأعراض التي يعانون منها؛ ما يسهل على الأطباء عمليات التشخيص، ويحسن من جودة الخدمات الطبية.