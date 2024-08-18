شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوات مهمة هتساعدك للحد من استخدام طفلك للإنترنت.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

قد تدفعك مخاطر الإنترنت إلى التخلص من الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها طفلك وفصل حساباته على الإنترنت، ولكن يمكن للوالدين اتخاذ تدابير السلامة لحماية أطفالهم من إساءة استخدام الإنترنت دون حرمانهم منه تماما وعزلهم عن العالم، حيث يمكن أن تساعد بعض الأدوات الالكترونية في الحد من استخدامهم للانترنت وضمان الأمان والحماية الكترونيا.

أدوات الرقابة الأبوية

وفقا لما ذكره موقع "Forbes"، يعد إعداد أدوات الرقابة الأبوية على شبكة منزلك، من خلال جهاز توجيه Wi-Fi أو تطبيق أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، الخطوة الأولى للحفاظ على سلامة أطفالك أثناء تصفحهم ودراستهم وتفاعلهم عبر الإنترنت، وذلك من خلال:

- الحد من وقت الشاشة: استخدم ميزة الجدولة لإيقاف تشغيل الإنترنت على الأجهزة الإلكترونية لأطفالك عندما يحين وقت النوم.

- تقييد المواقع الإلكترونية غير المناسبة: باستخدام أدوات الرقابة الأبوية، يمكنك حظر المواقع الإلكترونية والمحتوى غير المناسب للعمر مثل الترفيه للبالغين والمحتوى الذي يحتوي على لغة بذيئة وعنيفة والصور ومقاطع الفيديو حسب الموضوع أو الكلمات الرئيسية أو عنوان URL.

- إيقاف الإنترنت مؤقتًا: إذا كنت لا تريد جدولة القيود اليومية، يمكنك إيقاف الإنترنت مؤقتًا من خلال المساعد الافتراضي، ما عليك سوى قول "سيري (أو أليكسا)، أوقف الإنترنت مؤقتًا"، ثم أعد تشغيله عندما تكون مستعدًا.

تمكين البحث الآمن

تعمل وظيفة البحث الآمن من Google على حظر ملايين المواقع الإلكترونية للبالغين والإعلانات المنبثقة والصور ومقاطع الفيديو.

قم بتمكين البحث الآمن على جميع الأجهزة الإلكترونية لأطفالك من خلال تطبيق Google باتباع الخطوات الثلاث التالية:

- افتح تطبيق Google على جهازهم.

- حدد صورة ملف تعريف طفلك أو انتقل إلى إعدادات Google.

- حدد إخفاء النتائج الصريحة.

مراقبة استخدام الإنترنت

إن مراقبة عادات مشاهدة الإنترنت لدى طفلك عبر الإنترنت أمر ضرورى، خاصةً عندما يشارك جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي مع طفل أكبر سنًا أو مراهق.

- فكر في الاحتفاظ بأجهزة الكمبيوتر في غرفة العائلة

- تحقق من قوائم الأصدقاء بحثًا عن أشخاص لا تعرفهم، وخاصة البالغين.

- تصفح ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي واحذف أي بيانات شخصية ومعلومات تعريفية مثل العنوان وتاريخ الميلاد واسم المدرسة ورقم الهاتف.

- تحقق من تاريخ الإنترنت الخاص بطفلك لمعرفة المواقع التي يزورها.

- راجع التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الجديدة قبل تنزيلها أو استخدامها.

- احرص دائمًا على إبقاء التواصل مفتوحًا مع أطفالك، وتحدث معهم حول سلامة الإنترنت وذكرهم بعدم تكوين صداقات مع أي غرباء.

- اسأل طفلك عما إذا كان أي شخص يتنمر عليه عبر الإنترنت أو إذا كان سلوك أي شخص يزعجه. أخبره أنه يمكنه التحدث معك عن أي شيء.