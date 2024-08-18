شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الشحن الروبوتية الروسية Progress 89 ترسو فى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 03:59 م

التحمت مركبة شحن روسية غير مأهولة بنجاح بمحطة الفضاء الدولية لتسليم أطنان من المعدات والأطعمة الطازجة وغيرها من الإمدادات الحيوية، حيث وصلت مركبة الفضاء الآلية Progress 89 عند وحدة الخدمة Zvezda التي بناها الروس بالمحطة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال المتحدث باسم وكالة ناسا روب نافياس خلال التعليق المباشر على وصول مركبة Progress الفضائية: "تم تأكيد الاتصال والالتحام، وصلت Progress إلى محطة الفضاء الدولية".

أطلقت وكالة الفضاء الروسية Roscosmos مركبة Progress 89 إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ Soyuz من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

تحمل المركبة الفضائية 2.8 طن من الإمدادات لطاقم محطة الفضاء المكون من سبعة أفراد من بعثة 71 ورائد فضاء بوينج ستارلاينر أيضًا على متنها.

وتشمل الإمدادات على متن بروجرس 89 2648 رطلاً (1201 كيلوجرام) من الطعام والمعدات والسلع الجافة الأخرى، و2094 رطلاً (949 كيلوجراماً) من الوقود، و926 رطلاً (420 كيلوجراماً) من الماء، و110 أرطال (50 كيلوجراماً) من النيتروجين.

وقال مسؤولون في ناسا إن سفينة الشحن ستظل راسية في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر قبل أن يتم تحميلها بالقمامة والأشياء غير الضرورية للتخلص منها عن طريق الحرق في الغلاف الجوي للأرض.