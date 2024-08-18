شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احمى طفلك عند تصفح الإنترنت.. خبير أمن معلومات يقدم "روشته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحماية طفلك أثناء استخدامه لمواقع الإنترنت وتجنبه التعرض للمحتوى غير المناسب، قدم المهندس عمرو صبحي خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي مجموعة من النصائح التى تساعد الوالدين في القيام بذلك، والتى نرصدها كما يلى:

1. توعية الطفل بأخطار الإنترنت: تحدث مع طفلك بانتظام حول المخاطر المحتملة التي قد يواجهها على الإنترنت مثل المحتوى الضار، التنمر الإلكتروني، أو مشاركة معلوماته الشخصية مع الغرباء.

2. تفعيل أدوات الرقابة الأبوية: استخدم التطبيقات والأدوات المتاحة للتحكم في ما يمكن لطفلك الوصول إليه على الإنترنت، مثل برامج الرقابة الأبوية التي تتيح لك تحديد المواقع والتطبيقات المناسبة لعمره، وإليك بعض الأدوات والتطبيقات الشهيرة:

‏( Google Family link - Qustodio - kaspersky Safe Kids)

3. استخدام محركات بحث آمنة: وفر لطفلك محركات بحث مخصصة للأطفال مثل "Kiddle" التي تقوم بتصفية المحتويات غير المناسبة.

4. تحديد وقت استخدام الإنترنت: اجعل هناك قواعد واضحة لوقت استخدام الإنترنت، وحدد ساعات معينة يُسمح فيها للطفل بالتصفح أو اللعب على الإنترنت.

5. تفعيل إعدادات الخصوصية والأمان: تأكد من تفعيل إعدادات الخصوصية على حسابات طفلك في مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية لضمان حماية بياناته الشخصية، مع وجود خاصية متاحة في جميع الموبيلات الحديثة ( Parental control ) .

6. التصفح مع الطفل: حاول أن تكون شريكًا في تصفح طفلك للإنترنت، وقم بتوجيهه نحو المواقع الآمنة والمفيدة.

7. استخدام برمجيات حجب الإعلانات: استخدم أدوات حجب الإعلانات التي تمنع ظهور الإعلانات غير اللائقة أثناء تصفح الطفل ولك بعض البرامج ( AdBlock plus - AdGurd) و غيرهم كثير من البرامج التي تحج الإعلانات الضارة .

8.توجيه الطفل نحو المحتوى التعليمي:

شجع طفلك على استخدام الإنترنت لأغراض تعليمية ومتابعة القنوات والمواقع التي تقدم محتوى مفيدًا وآمنًا.

9. مراجعة التطبيقات والألعاب: تأكد دائمًا من مراجعة التقييمات والمحتويات في الألعاب والتطبيقات التي يقوم طفلك بتحميلها واستخدامها، ويفضل اختيار الألعاب المناسبة لعمره.

10. المراقبة الدورية والتوجيه المستمر: لا تقتصر الحماية على الأدوات التكنولوجية فقط، بل تابع نشاط طفلك على الإنترنت بشكل مستمر وكن دائمًا مستعدًا للإجابة عن أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديه.

اتباع هذه النصائح يمكن أن يساعدك في حماية طفلك من التعرض للمحتوى غير المناسب وضمان استخدام آمن ومفيد للإنترنت.