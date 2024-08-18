شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعده غدا.. لماذا يظهر القمر الأزرق العملاق بفترات قريبة عن المعتاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

بينما نستعد لظهور القمر الأزرق العملاق غدا الاثنين 19 أغسطس، نجد أنه كان من المتوقع بعد القمر الأزرق العملاق العام الماضى، أن يكون هناك آخر في عام 2037، مما يجعله حدثًا يحدث مرة واحدة في العقد؟" بينما لا يحدث ذلك ونشهد حاليا قمر آخر خلال عامين.

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإن القمر الأزرق الموسمي هو التعريف التقليدي للقمر الأزرق ويشير إلى البدر الثالث في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة وفقًا لوكالة ناسا، أما التعريف الثاني له، هو القمر الأزرق الشهري، في إشارة إلى البدر الثاني في شهر تقويمي واحد.

ولعل القمر العملاق أكثر شيوعًا ويشير ببساطة إلى أي قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر ضمن 90٪ من أقرب نهج له من الأرض، وفقًا لوكالة ناسا.

سيكون هناك أربعة أقمار عملاقة على التوالي هذا العام: 19 أغسطس، 17 سبتمبر، 17 أكتوبر، و15 نوفمبر، وسيحدث أقرب قمر عملاق لعام 2024 في 17 أكتوبر.

كما أن القمر الأزرق العملاق التالي وفقًا لتعريف القمر الأزرق الشهري سيحدث بالفعل في 31 يناير 2037، لكن القمر الأزرق العملاق التالي وفقًا لتعريف القمر الأزرق الموسمي سيحدث في 19 أغسطس 2024، وبعد ذلك، لن نرى قمرًا أزرق عملاقًا آخر (وفقًا للتعريف الموسمي) حتى 20 أغسطس 2032.

بعد اكتمال القمر يوم الاثنين، سنحتاج إلى الانتظار لمدة 8 سنوات على الأقل حتى ظهور القمر الأزرق العملاق التالي، لذا إذا كان بوسعك، فحاول الخروج ومشاهدته يتألق، وسيظل القمر مكتملًا في الليالي السابقة واللاحقة ليوم 19 أغسطس.