شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرجال أكثر تواجدا.. عدد مستخدمي فيسبوك في مصر عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

بحسب الاحصاءات التي نشرها DataReportal عن تبني واستخدام الرقمنة في مصر في أوائل عام 2024، فقد كشفت البيانات المنشورة في موارد الإعلانات في ميتا، أن فيسبوك كان لديه 45.40 مليون مستخدم في مصر في أوائل عام 2024، وتشير الأرقام المنشورة في أدوات Meta الخاصة إلى أن الوصول المحتمل للإعلانات على فيسبوك في مصر زاد بمقدار 3.4 مليون (+8.1%) بين يناير 2023 ويناير 2024.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن أرقام الوصول الإعلاني هذه ليست هي نفسها أرقام المستخدمين النشطين شهريًا التي تبلغ عنها Meta في إعلانات أرباح المستثمرين، ولا ينبغي تفسيرها على هذا النحو، حيث تقول الشركة في أدوات التخطيط الإعلاني الخاصة بها :"حجم الجمهور المقدر ليس وكيلًا للمستخدمين النشطين شهريًا أو يوميًا، أو للمشاركة، لا يتم تصميم التقديرات لتتوافق مع تقديرات السكان أو التعداد السكاني أو المصادر الأخرى، وقد تختلف وفقًا لعوامل مثل عدد الحسابات التي يمتلكها الشخص عبر تقنيات Meta، وعدد الزوار المؤقتين في موقع جغرافي معين في وقت معين، والتركيبة السكانية التي أبلغ عنها المستخدمون في Meta.

نتيجة لذلك، قد لا تشير التغييرات في نطاق الوصول إلى الإعلانات بالضرورة إلى أي تغيير في قاعدة مستخدمي المنصة الإجمالية، ولكن على الرغم من هذه التحذيرات، لا تزال بيانات نطاق الوصول إلى الإعلانات في Meta تقدم رؤى قيمة حول كيفية تطور استخدام Facebook.

اعتماد فيسبوك في مصر

كان مدى وصول إعلانات فيسبوك في مصر يعادل 40.0 في المائة من إجمالي عدد السكان في بداية عام 2024، ولا تسمح ميتا إلا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر باستخدام فيسبوك، لذا يجدر تسليط الضوء على أن 55.9% من الجمهور "المؤهل" في مصر يستخدم ميتا في عام 2024.

ولسياق إضافي، كان مدى وصول إعلانات فيسبوك في مصر يعادل 55.4% من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين (بغض النظر عن العمر) في يناير 2024، كما أنه في بداية عام 2024، كان 38.6% من جمهور إعلانات فيسبوك في مصر من الإناث، بينما كان 61.4% من الذكور.

جدير بالذكر أن الاحصائيات كشفت أن هناك 82.01 مليون مستخدم للإنترنت في مصر في بداية عام 2024، عندما بلغ معدل انتشار الإنترنت 72.2%.