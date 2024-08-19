شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن سؤاله لمعرفة الكاذبين فى مقابلات العمل والان مع تفاصيل الخبر

كشف إيلون ماسك عن سؤال يستخدمه للكشف عن الخداع في مقابلات العمل، مستفيدًا من تقنية تسمى إدارة المعلومات غير المتماثلة، فعندما تفكر في مقابلات العمل مع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، قد تتخيل أسئلة صعبة حول الهندسة أو استراتيجية الأعمال، ولكن وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، هناك سؤال واحد يطرحه ماسك منذ عام 2017 وهو بسيط وفعال في اكتشاف الكاذبين، هذا السؤال هو: "أخبرني عن بعض أصعب المشاكل التي عملت عليها وكيف حلتها".

قد يبدو هذا سؤالاً تقليديا في المقابلة، لكنه في الواقع جزء من استراتيجية ذكية، ويستخدم ماسك هذا السؤال للتعمق في تجربة المرشح، واتضح أنه جيد في فصل الصادقين عن الكاذبين، والآن، أكدت الأبحاث أن طريقة ماسك تعمل.

يندرج هذا السؤال ضمن تقنية تسمى "إدارة المعلومات غير المتماثلة"، وتم تصميم تقنية إدارة المعلومات غير المتماثلة لمساعدة المحاورين على اكتشاف الأكاذيب من خلال تشجيع المرشحين على مشاركة قصص مفصلة حول تجاربهم.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الأبحاث التطبيقية في الذاكرة والإدراك، فإن هذا النهج يعمل لأن الأشخاص الصادقين يميلون إلى تقديم إجابات أكثر تفصيلاً، في حين غالبًا ما يبقي الكاذبون إجاباتهم غامضة.

وعادةً ما يكون الأشخاص الذين يقولون الحقيقة واثقين من تجاربهم ولا يواجهون مشكلة في مشاركة التفاصيل، وقد يتحدثون عن التحديات التي واجهوها، والخطوات التي اتخذوها لحل مشكلة، والنتائج التي حققوها.



من ناحية أخرى، غالبًا ما يعتقد الكاذبون أن قول القليل سيساعدهم على تجنب الوقوع في الفخ، لذلك يقدمون إجابات غامضة أو موجزة، لكن وفقًا لكودي بورتر، أحد باحثى الدراسة، فإن هذه الاستراتيجية تأتي بنتائج عكسية.



يوضح بورتر: "التفاصيل الصغيرة هي شريان الحياة للتحقيقات، وإذا أعطى شخص ما إجابة مفصلة، فمن الأسهل معرفة ما إذا كان يكذب أم يقول الحقيقة".



لا يقتصر نهج ماسك على الإمساك بالكذابين، بل إنه يبحث أيضًا عن دليل على ما يسميه "القدرة الاستثنائية"، ويستخدم هذا السؤال لمعرفة ما إذا كان المرشحون يتمتعون حقًا بالمهارات والخبرة التي يزعمونها.



إذا كان بإمكان شخص ما التحدث بالتفصيل عن كيفية حل مشكلة صعبة، فهذه علامة جيدة على أنه قادر على القيام بنفس الشيء في المستقبل.



لطالما اشتهر ماسك بتجاوز الحدود، سواء كان ذلك بالسيارات الكهربائية، أو السفر إلى الفضاء، أو حتى كيفية إجراء المقابلات مع الموظفين المحتملين.



ويعد سؤال المقابلة البسيط والفعال الذي يطرحه هو مجرد مثال آخر على مدى عدم خوفه من القيام بالأشياء بشكل مختلف، لذا، إذا وجدت نفسك في مقابلة عمل، فتذكر هذه النصيحة: كن مستعدًا للتعمق في التفاصيل، لأنها قد تكون المفتاح للحصول على الوظيفة.