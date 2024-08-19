شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر أزرق عملاق نادر يضىء السماء الليلة.. كل ما تحتاح معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يظهر قمر أزرق عملاق نادر على السماء بداية من اليوم، حيث يظهر القمر أكبر من المعتاد بحوالي سبع مرات، فيما يعرف بظاهرة full moon august 2024 astrology، وذلك باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، ولكنه لن يبدو باللون الأزرق في السماء.

وفقًا لخبيرة الأرصاد الجوية في سكاي نيوز كيرستي ماكابي، فإن بقايا حرائق الغابات في أمريكا الشمالية جعلت السماء تبدو حمراء و"ضبابية" بشكل خاص، وقالت أمس: "ربما لاحظت أن السماء كانت ضبابية إلى حد ما هذا الأسبوع، وذلك بفضل التيار النفاث الذي جلب الدخان من أمريكا الشمالية (خاصة من حرائق الغابات الكندية) طوال الطريق عبر المحيط الأطلسي إلى شواطئنا".

ومن المتوقع أن تكون الألوان غير العادية مرئية مرة أخرى يوم الاثنين، قبل أن تتشتت بفعل إعصار إرنستو، الذي يسافر حاليًا عبر المحيط الأطلسي الشمالي، وأضافت مكابي أن الإعصار، على الرغم من أنه لا يشكل تهديدًا للعديد من الدول، من المقرر أن يجلب "طقسًا رطبًا وعاصفًا غير موسمي" الأسبوع المقبل.

متى تشاهد القمر العملاق الأزرق

سيكون القمر العملاق الأزرق أكثر سطوعًا ليلة الاثنين (19 أغسطس) وحتى صباح الثلاثاء (20 أغسطس)، وسيظهر على خلفية غروب الشمس الأحمر المبالغ فيه، وسيبدو القمر العملاق مكتملًا لمدة ثلاثة أيام، وفقًا لوكالة ناسا، من صباح الأحد حتى صباح الأربعاء.

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإن القمر الأزرق الموسمي هو التعريف التقليدي للقمر الأزرق ويشير إلى البدر الثالث في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة وفقًا لوكالة ناسا، أما التعريف الثاني له، هو القمر الأزرق الشهري، في إشارة إلى البدر الثاني في شهر تقويمي واحد.

ولعل القمر العملاق أكثر شيوعًا ويشير ببساطة إلى أي قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر ضمن 90٪ من أقرب نهج له من الأرض، وفقًا لوكالة ناسا.

سيكون هناك أربعة أقمار عملاقة على التوالي هذا العام: 19 أغسطس، 17 سبتمبر، 17 أكتوبر، و15 نوفمبر، وسيحدث أقرب قمر عملاق لعام 2024 في 17 أكتوبر.

كما أن القمر الأزرق العملاق التالي وفقًا لتعريف القمر الأزرق الشهري سيحدث بالفعل في 31 يناير 2037، لكن القمر الأزرق العملاق التالي وفقًا لتعريف القمر الأزرق الموسمي سيحدث في 19 أغسطس 2024، وبعد ذلك، لن نرى قمرًا أزرق عملاقًا آخر (وفقًا للتعريف الموسمي) حتى 20 أغسطس 2032.