شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. واتساب يحظر الرسائل من الحسابات غير المعروفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب لنظام أندرويد على تعزيز الخصوصية لمستخدميه، ويشمل ذلك ميزة قادمة من شأنها حظر الرسائل من الحسابات غير المعروفة، وتعزيز التحكم في المستخدم وتحسين أداء الجهاز.

يعمل واتساب بنشاط على تطوير ميزة لحظر الرسائل من الحسابات غير المألوفة، وتهدف هذه الميزة، المقرر تحديثها في المستقبل، إلى حماية المستخدمين من الاتصالات غير المرغوب فيها أو حتى الضارة، وسيتمكن المستخدمون من تحديد حد لعدد الرسائل التي يرغبون في تلقيها من جهات اتصال غير معروفة في إطار زمني معين، وبمجرد تجاوز هذا الحد، سيحظر التطبيق تلقائيًا أي رسائل أخرى من هذه الحسابات.

يحتوي هذا التحديث أيضًا على زاوية أداء، يمكن للرسائل غير المرغوب فيها أن تثقل كاهل التطبيق وتبطئ جهازك. من خلال تمكين ميزة الحظر هذه، يمكن للمستخدمين تقليل حجم البيانات التي يحتاج التطبيق إلى التعامل معها بشكل كبير، ويجب أن يترجم هذا الانخفاض في تحميل المعالجة إلى تجربة تطبيق أكثر سلاسة واستجابة.

واتساب ليس غريبًا على المعركة ضد النشاط الضار، تستخدم واتساب بالفعل أدوات آلية للكشف عن الجهات السيئة وتصفيتها مع الحفاظ على خصوصية المستخدم. تتضمن هذه الأدوات خوارزميات مصممة لاكتشاف السلوك المشبوه والرسائل الجماعية، وتضيف ميزة الحظر الجديدة طبقة أخرى من التحكم في المستخدم، مما يسمح للأشخاص بحماية حساباتهم بشكل استباقي من البريد العشوائي والمحتوى الضار المحتمل.

تهدف الميزة إلى تقليل مخاطر محاولات التصيد والمحتوى الضار الذي يمكن أن يعرض أداء الجهاز والتخزين للخطر، من خلال تصفية الرسائل من مصادر غير معروفة، تتخذ واتساب خطوة أخرى نحو إنشاء بيئة مراسلة أكثر أمانًا.

لا تزال ميزة حظر الرسائل من الحسابات غير المعروفة قيد التطوير، ومن المهم أن تتذكر أن الميزات التي شوهدت في الإصدارات التجريبية قد تتغير أو حتى تتم إزالتها بالكامل قبل الوصول إلى الإصدار النهائي. ومع ذلك، من المشجع أن نرى واتساب يعمل بنشاط على طرق جديدة لحماية مستخدميه.