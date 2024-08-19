شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يساعد صانعات المحتوى على النجاح وبناء مهن مستدامة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل اليوم 500 امرأة طموحة بالتخرّج من برنامج "بطلة" الذي عاد هذا العام بحلّة جديدة على يوتيوب، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تمكين صانعات المحتوى الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتهنّ على بناء حضور قوي على المنصة، والتفاعل مع الجمهور، والمساهمة في اقتصاد صناعة المحتوى المزدهر في المنطقة.

ومع تخرّج هذه الدفعة الأولى من صانعات المحتوى، يؤكد YouTube التزامه المستمر بدعم وتطوير مهارات 1,000 امرأة طموحة على المنصة.

وقدّمت هذه المجموعة فرصة لصانعات المحتوى الطموحات تسمح لهنّ بالانضمام إلى جلسات إرشاد حصرية ودورات تدريبية مخصّصة لتطوير قنواتهنّ.

وتطرقت هذه الجلسات إلى مواضيع متنوعّة، بدءاً من بناء قاعدة جماهيرية قوية وتنويع مصادر الدخل، وصولاً إلى زيادة التفاعل وبناء هوية تجارية مميزة.

كما قدّمت منصة يوتيوب ورش عمل مع خبراء في الشركة، ركزت على أفضل الممارسات المتعلقة بتنسيقات الفيديوهات المتنوعة على YouTube، مثل الفيديوهات القصيرة والطويلة والبث المباشر، لتمكينهنّ من الوصول إلى جمهور أوسع والاستفادة بأفضل شكل من المنصة.