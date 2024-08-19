شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الأزرق العملاق.. استخدام هذه النصائح للحصول على أفضل لقطة والان مع تفاصيل الخبر

سيكون القمر الأزرق العملاق في أغسطس هو الأول من نوعه في عام 2024 وسيكون مرئيًا في سماء الليل في جميع أنحاء العالم، فيما يعرف بـ full moon august 2024 astrology، وسيذهب الكثيرون إلى شرفاتهم لمحاولة التقاط هذا الحدث السماوي الجميل بكل مجده، ومع ذلك فإن التقاط القمر أمر صعب بعض الشيء ويتطلب بضع خطوات لالتقاط صور واضحة ومكشوفة بدقة - خاصة عند استخدام الهاتف.

التقاط أفضل الصور

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام الهواتف المحمولة لالتقاط آخر قمر عملاق بأفضل شكل ممكن، وهي النصائح التي يمكنك تنفيذها في سير عمل التصوير الفوتوغرافي الخاص بك على الفور دون الحاجة إلى منحنى تعليمي.

سيكون القمر العملاق في أغسطس هو الأول من نوعه في عام 2024 وسيكون مرئيًا في سماء الليل في جميع أنحاء العالم، وسيذهب الكثيرون إلى شرفاتهم لمحاولة التقاط هذا الحدث السماوي الجميل بكل مجده.

ومع ذلك، فإن التقاط القمر أمر صعب بعض الشيء ويتطلب بضع خطوات لالتقاط صور واضحة ومكشوفة بدقة - خاصة عند استخدام الهاتف.

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام الهواتف المحمولة لالتقاط آخر قمر عملاق بأفضل شكل ممكن، وهي النصائح التي يمكنك تنفيذها في سير عمل التصوير الفوتوغرافي الخاص بك على الفور دون الحاجة إلى منحنى تعليمي.

خفض التعرض

عادةً، يوصى بتعريض صورك بشكل صحيح، وليس التعريض الزائد أو التعريض المنخفض، ومع ذلك بالنسبة لشيء مثل القمر، قد يكون من الضروري تقليل تعريض الصورة لإبراز التفاصيل.

قد تكون هذه النصيحة مفيدة بشكل خاص لأجهزة iPhone، لأنها تميل إلى تعريض القمر بشكل مفرط، من ناحية أخرى تستخدم هواتف مثل Galaxy S24 Ultra، التي تتميز بتقريب هجين 100X، الذكاء الاصطناعي لتحسين صور القمر بشكل صحيح. لديك أيضًا Google Pixel 8 Pro أو Xiaomi 14 Ultra القادر على التقاط الحدث.

قم بالتبديل إلى العدسة المقربة

هل لاحظت أن الأجسام البعيدة مثل الشمس والقمر تظهر صغيرة في الصور الملتقطة باستخدام عدسة كاميرا الهاتف الذكي الأساسية أو عدسة كاميرا احترافية واسعة الزاوية؟ كقاعدة عامة، قم بالتبديل إلى العدسة الأطول عند تصوير الأشياء البعيدة.

تعد العدسة المقربة 5X الجديدة الموجودة في iPhone 15 Pro Max والتكبير البصري 10X في هاتف Galaxy S24 Ultra مثالية لهذا الغرض.

ولالتقاط كائنات مثل القمر بتفاصيل جيدة، قم بالتبديل إلى العدسة المقربة للحصول على المظهر "المضغوط" لصورك. ببساطة، استخدام عدسة مقربة سيجعل القمر يبدو أكبر في صورك.

استخدم حاملًا ثلاثي القوائم

سيضمن استخدام حامل ثلاثي الأرجل أنه يمكنك ضبط الإطار الخاص بك بسهولة، حيث لن يزيل الحامل ثلاثي الأرجل أي اهتزازات فحسب، بل سيحافظ أيضًا على هاتفك أو الكاميرا في الموضع المطلوب.

وبمكنك أيضًا استخدام مصراع بعيد مع الكاميرا، إذا لم يكن لديك واحدة سهلة الاستخدام، بالنسبة لجهاز مثل iPhone، يمكنك استخدام Apple Watch كعدسة الكاميرا وزر الغالق، توفر عصا السيلفي المختلفة أيضًا مصاريع عن بعد.

تتمثل الفكرة في التخلص من أي اهتزاز غير مرغوب فيه للكاميرا قد يحدث أثناء الضغط على زر الغالق، يمكنك أيضًا إعداد مؤقتات مدمجة لالتقاط الصور إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى مصراع بعيد.

التقط بصيغة RAW

في الوقت الحاضر، لا تتمتع الهواتف الذكية والكاميرات الاحترافية بالقدرة على التصوير بصيغة RAW فحسب، بل تتمتع أيضًا بنطاق ديناميكي كافٍ للعمل معه في مرحلة ما بعد المعالجة.

باستخدام RAW، يمكنك تحسين صورك بشكل أكبر عن طريق ضبط الإبرازات والظلال حسب رغبتك، علاوة على ذلك، عند التقاط القمر، يعد الحفاظ على بيانات الإضاءة والظل أمرًا مهمًا للاحتفاظ بتفاصيل الحفرة القمرية الدقيقة.

وباستخدام RAW، يمكنك التأكد من أن لديك المساحة اللازمة لإصلاح صورتك حتى لو لم تكن في أفضل حالاتها بعد إخراجها من الكاميرا مباشرة.