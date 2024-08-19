شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 14 معلومة لا تعرفها عن القمر.. بالتزامن مع ظهوره بشكل عملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء الكرة الأرضية اليوم الإثنين، ظاهرة اكتمال بدر "شهر صفر" في الساعة التاسعة و29 دقيقة مساء وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويطلق عليه اسم (القمر الأزرق) باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، ولكنه لن يبدو باللون الأزرق في السماء، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات حول القمر كما يلى:

- القمر هوجسم فضائي يدور حول كوكب الأرض.

- هو القمر الطبيعي الوحيد للأرض، وهو خامس أكبر قمر في النظام الشمسي.

- يبلغ عرض القمر 2158 ميلاً، أي ما يقرب من 0.27 ضعف قطر الأرض.

- تختلف درجات الحرارة على القمر بشكل كبير.

توضح وكالة ناسا: "يمكن أن ترتفع درجات الحرارة بالقرب من خط استواء القمر إلى 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية) في ضوء النهار، ثم تنخفض بعد حلول الليل إلى -208 درجة فهرنهايت (-133 درجة مئوية).

في الحفر العميقة بالقرب من أقطاب القمر، تعمل الظلال الدائمة على إبقاء السطح أكثر برودة - فقد قاس مسبار الاستطلاع القمري التابع لوكالة ناسا درجات حرارة أقل من -410 درجة فهرنهايت (-246 درجة مئوية)."

- افترض الخبراء أن القمر كوكب آخر، حتى وضع نيكولاس كوبرنيكوس نظريته حول نظامنا الشمسي في عام 1543.

- تم تصنيفه في النهاية ضمن "فئة الأقمار" بعد أن اكتشف جاليليو أربعة أقمار تدور حول كوكب المشتري في عام 1610.

- يُعتقد أن القمر قد تشكل منذ حوالي 4.51 مليار سنة.

- تبلغ قوة مجاله الجذبي حوالي سدس جاذبية الأرض.

- الأرض والقمر لهما "دوران متزامن"، مما يعني أننا نرى دائمًا نفس الجانب من القمر - ومن هنا جاءت عبارة "الجانب المظلم للقمر".

- سطح القمر مظلم في الواقع، لكنه يبدو ساطعًا في السماء بسبب أرضيته العاكسة.

- أثناء كسوف الشمس، يغطي القمر الشمس بالكامل تقريبًا، ويظهر الجسمان بنفس الحجم في السماء لأن الشمس أكبر وأبعد بمقدار 400 مرة.

- كانت أول مركبة فضائية تصل إلى القمر في عام 1959، كجزء من برنامج القمر التابع للاتحاد السوفيتي.

- كانت أول مهمة مدارية مأهولة هي أبولو 8 التابعة لناسا في عام 1968.

- كان أول هبوط مأهول على سطح القمر في عام 1969، كجزء من مهمة أبولو 11.