شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتختبر موبايلك.. Geekbench تطرح أداة جديدة لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Geekbench، المعروفة بأدواتها الشهيرة لاختبار الهواتف والأجهزة الذكية، أداة جديدة تسمى Geekbench AI، مصممة لقياس قدرات الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

فبعد سنوات من التطوير وردود الفعل من مجتمع هندسة الذكاء الاصطناعي، أصبحت Geekbench AI متاحة الآن للاستخدام العام، وتهدف هذه الأداة إلى توفير طريقة دقيقة وشاملة لتقييم مدى قدرة الأجهزة على التعامل مع المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعى.

ما هو Geekbench AI؟

Geekbench AI عبارة عن مجموعة معايرة تقيم أداء الأجهزة في التعامل مع التعلم الآلي والتعلم العميق وأحمال العمل الأخرى التي تركز على الذكاء الاصطناعي، وتم تصميم الأداة للعمل عبر منصات مختلفة، بما في ذلك Windows وmacOS وLinux وAndroid وiOS، مما يجعلها متعددة الاستخدامات ومتاحة لمجموعة واسعة من المستخدمين، وسواء كنت مطور برامج أو مهندس أجهزة أو مجرد شخص مهتم بأداء الجهاز، فإن Geekbench AI تقدم رؤى قيمة.

كيف يعمل؟

يقيس Geekbench AI أداء الذكاء الاصطناعي من خلال تشغيل سلسلة من المهام التي تعكس حالات الاستخدام في العالم الحقيقي، وعلى عكس اختبارات الأداء البسيطة، تأخذ هذه الأداة في الاعتبار تعقيد أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تختلف حسب المهمة والأجهزة المستخدمة، توفر الأداة ثلاث درجات إجمالية، تعكس جوانب مختلفة من أداء الذكاء الاصطناعي، مثل السرعة والدقة والكفاءة.

على سبيل المثال، لا يقيس Geekbench AI فقط مدى سرعة أداء الجهاز لمهمة الذكاء الاصطناعي؛ بل يقيم أيضًا مدى دقة إكمال المهمة، وهذا أمر بالغ الأهمية لأن نموذج الذكاء الاصطناعي السريع لا يكون مفيدًا إلا إذا كان قادرًا على أداء مهامه بشكل صحيح، ويسمح قياس دقة Geekbench AI للمطورين برؤية كيف تؤثر تكوينات الأجهزة والبرامج المختلفة على جودة مخرجات الذكاء الاصطناعى.

لماذا تغيير الاسم؟

كانت الأداة تُعرف سابقًا باسم Geekbench ML، وتمت إعادة تسميتها باسم Geekbench AI لتتماشى مع التركيز المتزايد في الصناعة على الذكاء الاصطناعي، يوضح الاسم الجديد أن المعيار يركز على أحمال عمل الذكاء الاصطناعى، مما يساعد المستخدمين على فهم غرضه بسهولة أكبر.

لماذا هذا مهم

مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة اليومية، أصبح وجود أداة موثوقة لقياس أداء الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا، يساعد Geekbench AI المطورين على تحسين تطبيقاتهم لمنصات مختلفة ويضمن أن يتمكن المستهلكون من الحصول على أفضل أداء ممكن من أجهزتهم.

يتم استخدام Geekbench AI بالفعل من قبل شركات كبرى مثل Samsung وNvidia، ويمثل إصداره خطوة كبيرة إلى الأمام في فهم وتحسين أداء الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة مختلفة، مع استمرار تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، من المتوقع أن يواكب Geekbench AI التطور، ويقدم أدوات ورؤى محدثة لتلبية متطلبات الصناعة.