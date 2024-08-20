شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus وGoogle Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى هاتف iPhone 14 Plus من هواتف آيفون التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التي تم إطلاقها فى 2021.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة iPhone 14 Plus مع أحدث هواتف جوجل من سلسلة بيكسل وهو Google Pixel 9 كما يلى:

iPhone 14 Plus

‏‎الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.

‏‎المعالج: A15 Bionic.

‏‎مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

‏‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

‏‎دعم الشحن السريع: نعم.

‏‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

‏‎الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

‏‎نظام التشغيل: iOS 16.

‏‎الوزن : 203 جراما.

‏‎البطارية: 4325 mAh.

Google Pixel 9

الشاشة: بقياس 6.3 بوصة (1080x2424).

‏‎المعالج: Google Tensor G4.

‏‎مساحات التخزين: بمساحات 128GBو 256GB.

‏‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

‏‎دعم الشحن السريع: نعم.

‏‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 50 ميجابيكسل و 48 ميجا بيكسل (ultrawide)

‏‎الكاميرا الأمامية: بدقة 10.5 ميجابيكسل

‏‎نظام التشغيل: Android 14.

‏‎الوزن : 198 جراما.

‏‎البطارية: 4700 mAh.