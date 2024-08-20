شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تحديث تطبيق خرائط أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل جميع تطبيقات أبل المضمنة تقريبًا على ميزات جديدة في iOS 18، ويشمل ذلك تطبيق الخرائط، ولا يحصل تطبيق الخرائط على أي إضافات جديدة ممتعة للذكاء الاصطناعي، لكن أبل لديها بعض التغييرات المفيدة في المتجر.

مسارات المشي لمسافات طويلة

أضافت أبل خرائط طبوغرافية إلى Apple Watch العام الماضي، والآن تأتي الخرائط الطبوغرافية التفصيلية أيضًا إلى ايفون، ويتميز تطبيق الخرائط بشبكات مسارات ومسارات مفصلة، ​​بما في ذلك جميع المتنزهات الوطنية الأمريكية البالغ عددها 63.

يمكنك إجراء بحث عن "مسارات المشي لمسافات طويلة" أو "مسارات المشي لمسافات طويلة" في تطبيق الخرائط لمعرفة خيارات المسارات القريبة، مع تضمين بل لطول الرحلة والارتفاع والتقييمات وتفاصيل أخرى.

يمكن تصفية الرحلات حسب الطول ونوع المسار (حلقة أو نقطة إلى نقطة أو ذهابًا وإيابًا) والارتفاع، ويمكن حفظها للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت.

يمكنك تكبير مناطق المشي لمسافات طويلة لرؤية مسارات معينة أو البحث عن مسارات، وإذا نقرت على مسار، فستجد لدى أبل معلومات تتضمن الطول وأعلى نقطة وأدنى نقطة والمسافة، ويمكنك أيضًا رؤية نظرة عامة كاملة على مسار المسار والحصول على أطوال لكل قسم.

المسارات والمشي لمسافات طويلة هي كيانات منفصلة في تطبيق الخرائط، ويؤدي البحث عن المشي لمسافات طويلة بشكل أساسي إلى نقلك إلى المنطقة العامة حيث توجد مسارات محددة، ويمكنك التكبير باستخدام تطبيق الخرائط للعثور على المسار الذي تريد اتخاذه.

المسارات المخصصة

يدعم تطبيق خرائط أبل المسارات المخصصة في ‌iOS 18‌، لذا يمكنك التخطيط لمسار مشي لمسافات طويلة محدد تريد اتخاذه، وعند نقطة بداية المسار، يمكنك الضغط فوق خيار "إنشاء مسار مخصص" لبدء تجربة التوجيه المخصصة.

من هناك، انقر فوق الخريطة لبدء تعيين نقاط لمسارك، وسيوفر تطبيق الخرائط تفاصيل الطول والارتفاع، ويمكنك أيضًا جعل تطبيق الخرائط ينهي مسارًا تلقائيًا من خلال النقر فوق خيارات الرجوع للخلف أو الخروج والعودة أو إغلاق الحلقة.

بالنسبة للمشي لمسافات طويلة والمسارات، لن يسمح لك تطبيق الخرائط بإنشاء مسار غير آمن لا يلتزم بالمسارات الموجودة، لذا من الصعب إنشاء خريطة خطيرة في منتصف اللا مكان، ولا يقتصر إنشاء المسار على المشي لمسافات طويلة والمسارات. يمكنك إضافة نقطة مثبتة على الخريطة، والنقر فوق خيار "المزيد" واختيار إنشاء مسار مخصص.

لقد سهلت أبل البحث في المواقع التي قد تفكر في زيارتها أو تلك التي تريد استكشافها من خلال إضافة زر "البحث هنا"، وإذا بحثت عن مكان، مثل سان دييغو، ثم نقرت فوق البحث، فسيبحث في المنطقة الموجودة على شاشتك وليس في موقعك الفعلي.

إذا بحثت عن شيء ما ثم قمت بتحريك الخريطة، فسيتم تحديث البحث بشكل موثوق في الموقع الجديد. عند التكبير، سترى زر "البحث هنا" المخصص الذي يمنحك مزيدًا من التحكم في المكان الذي تريد البحث فيه.

المكتبة

يتم تخزين جميع المحتويات المحفوظة من تطبيق الخرائط بما في ذلك المواقع والطرق والأدلة والدبابيس في قسم المكتبة الجديد في تطبيق الخرائط بدلاً من أقسام منفصلة كما هو الحال في iOS 17، وتعرض المكتبة أيضًا جميع المحتويات المضافة مؤخرًا.

الملاحظات

يمكنك النقر على أي مكان في تطبيق الخرائط وتحديد خيار إضافة ملاحظة من القائمة، ومن هناك، يمكنك تدوين ملاحظة حول ما تريد تذكره حول موقع ما، الملاحظات خاصة ويتم الاحتفاظ بها على الجهاز، لا يمكن رؤيتها إلا لمنشئ الملاحظة.