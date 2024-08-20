شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية منع واتساب من حفظ الوسائط تلقائيًا بمعرض الصور؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد واتساب من إحدى منصات المراسلة الرائدة، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الميزات المصممة لتحسين تجربة المستخدم، ومن بين هذه الميزات الحفظ التلقائي لملفات الوسائط التي تم تنزيلها — مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات — مباشرةً في معرض هاتفك.

على الرغم من أن هذا قد يكون مناسبًا، إلا أنه غالبًا ما يؤدي إلى فوضى غير ضرورية، خاصة عندما لا تكون جميع ملفات الوسائط المستلمة عبر واتساب تستحق التخزين أو العرض في معرض الصور الخاص بك.

ولحسن الحظ، يوفر تطبيق واتساب عدة طرق لإدارة هذه الميزة، مما يساعدك في الحفاظ على معرض الصور الخاص بك منظمًا، سيوضح لك هذا الدليل كيفية إيقاف حفظ الوسائط في معرض هاتفك، سواء لجميع الدردشات أو لمحادثات محددة.

فهم رؤية الوسائط على واتساب

افتراضيًا، عند تنزيل ملفات الوسائط من واتساب، يتم حفظها تلقائيًا في مجلد معين داخل معرض هاتفك.

تعد هذه الوظيفة، المعروفة باسم "رؤية الوسائط"، مفيدة للوصول بسرعة إلى الصور ومقاطع الفيديو، ومع ذلك يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى فوضى غير مرغوب فيها، خاصة إذا تلقيت عددًا كبيرًا من ملفات الوسائط التي لا ترغب في الاحتفاظ بها.

كيفية تعطيل رؤية الوسائط لجميع محادثات واتساب

إذا كنت تفضل عدم حفظ ملفات وسائط واتساب تلقائيًا في المعرض الخاص بك، فيمكنك تعطيل هذه الميزة عبر جميع الدردشات.

بمجرد إيقاف تشغيل رؤية الوسائط، لن تظهر أي ملفات وسائط جديدة تم تنزيلها بعد هذا التغيير في معرض هاتفك.

لاحظ أن هذا الإعداد لن يؤثر على ملفات الوسائط التي تم تنزيلها قبل إجراء التغيير.

خطوات إيقاف حفظ الوسائط من محادثات أو مجموعات محددة على واتساب.

في بعض الأحيان، قد ترغب في حفظ الوسائط من معظم الدردشات ولكن مع استبعاد بعض الدردشات أو المجموعات الفردية.

يتيح لك واتساب تخصيص رؤية الوسائط على أساس كل دردشة:

افتح الدردشة الفردية أو المجموعة التي تريد التوقف عن حفظ الوسائط فيها.

اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لمزيد من الخيارات.

حدد عرض جهة الاتصال أو معلومات المجموعة، وبدلاً من ذلك يمكنك النقر مباشرةً على اسم جهة الاتصال أو موضوع المجموعة.

اضغط على رؤية الوسائط.

حدد لا ثم انقر فوق موافق.

يضمن هذا الإعداد عدم حفظ ملفات الوسائط من الدردشة أو المجموعة المحددة في المعرض الخاص بك، بينما سيستمر حفظ الوسائط من الدردشات الأخرى كالمعتاد.