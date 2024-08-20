شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 82 مليون مستخدم.. آخر إحصائيات عن حالة الإنترنت فى مصر عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أحدث إحصائية نشرها موقع الأبحاث السوقية DataReportal عن بعض الأرقام المهمة حول تبني واستخدام الرقمنة في مصر في أوائل عام 2024، حيث أوضحت الاحصاءات أن هناك 82.01 مليون مستخدم للإنترنت في مصر في بداية عام 2024، عندما بلغ معدل انتشار الإنترنت 72.2%.

وأصبحت مصر موطنًا لـ 45.40 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في يناير 2024، بما يعادل 40% من إجمالي السكان.

أما عن إجمالي عدد اتصالات الهاتف المحمول النشطة في مصر 110.5 مليون في أوائل عام 2024، وهذا الرقم يعادل 97.3% من إجمالي السكان.

يشير تحليل شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس" إلى أن مستخدمي الإنترنت في مصر زادوا بمقدار 1.3 مليون (+1.6%) بين يناير 2023 ويناير 2024.

ومن منظور آخر، تكشف أرقام المستخدمين هذه أن 31.58 مليون شخص في مصر لم يستخدموا الإنترنت في بداية عام 2024، مما يشير إلى أن 27.8% من السكان ظلوا غير متصلين بالإنترنت في بداية العام.

سرعات اتصال الإنترنت في مصر عام 2024

تشير البيانات التي نشرتها شركة Ookla إلى أن مستخدمي الإنترنت في مصر كان من المتوقع أن تكون لديهم سرعات اتصال الإنترنت التالية في بداية عام 2024:

متوسط سرعة اتصال الإنترنت عبر الهاتف المحمول عبر الشبكات الخلوية: 22.11 ميجابايت في الثانية.

متوسط سرعة اتصال الإنترنت الثابت: 64.53 ميجابايت في الثانية.

وتكشف بيانات Ookla أن متوسط سرعة اتصال الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر انخفض بمقدار 0.06 ميجابايت في الثانية (-0.3 %) في الاثني عشر شهرًا حتى بداية عام 2024.

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات Ookla أن سرعات اتصال الإنترنت الثابت في مصر زادت بمقدار 18.59 ميجابايت في الثانية (+40.5 %) خلال نفس الفترة.

