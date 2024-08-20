شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Age of Empires تصل إلى الموبايل فى أكتوبر .. هل تنتظرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت هذا الأسبوع أن لعبة Age of Empires Mobile قيد التطوير منذ فترة طويلة، ولكن اللعبة أصبحت جاهزة تقريبًا للظهور لأول مرة، وأكدت TiMi Studios وWorld’s Edge أن لعبة Age of Empires Mobile ستصدر عالميًا في 17 أكتوبر.

ومع ذلك، فإن كلمة "عالمي" لا تعني حقًا كل دولة في العالم، ليس على الإطلاق، ومن الواضح أننا يجب أن نتوقع إعلانًا آخر لمعرفة المزيد عن "الدول والمناطق المتاحة"، وهذا أمر مؤسف، ولكن ليس غير متوقع بالنظر إلى كيفية عمل متاجر التطبيقات هذه الأيام.

من ناحية أخرى، إذا كنت من محبي الألعاب الإستراتيجية ولا تمانع في اللعب على هاتفك الذكي، فسوف يسعدك معرفة أن لعبة Age of Empires Mobile تم تصميمها من البداية للعب على الأجهزة المحمولة والشبكات الاجتماعية.

علاوة على ذلك، تتضمن اللعبة مجموعة من ميزات اللعب المثيرة للاهتمام للغاية مثل أوضاع اللعب الفردي المتعددة، وساحات المعارك الغامرة، والتضاريس الواقعية والتفاعلية، فضلاً عن الطقس وخيار إدارة قوات متعددة باستخدام التحكم الجزئي في الوقت الفعلي.

ومن المهم بنفس القدر أن يتمكن اللاعبون من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الشخصيات التاريخية الأكثر شهرة في العالم لقيادة جيوشهم. عند الإطلاق، ستتضمن Age of Empires Mobile العشرات من القادة مثل بربروسا، وداريوس الكبير، وحمورابي، وجواد دارك، وليونيداس الأول. يتميز كل من هذه الشخصيات التاريخية الأسطورية بمواهب فردية فريدة وتآزر مع بعضها البعض.

يمكن للمهتمين التسجيل المسبق عبر الموقع الرسمي للعبة، وكما يقدم المطورون بعض المكافآت الرائعة اعتمادًا على عدد اللاعبين الذين يقومون بالتسجيل المسبق، وحتى الآن، يبدو أن أكثر من مليون لاعب قاموا بالتسجيل المسبق في Age of Empires Mobile، وهو إنجاز مثير للإعجاب.

مع الإعلان عن موعد الإطلاق، من المرجح أن يتم فتح المكافآت للاعبين المسجلين مسبقًا والذين يبلغ عددهم 2 و3 ملايين حتى 17 أكتوبر، وهذا يعني أن البطل الجديد، كليوباترا السابعة، سيكون متاحًا للاعبين، إلى جانب إطار خاص.